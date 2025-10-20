La Semaine internationale du numérique débat du cadre institutionnel à l’ère de l’IA

La Semaine internationale du numérique du Vietnam (VIDW), qui se tiendra du 27 au 29 octobre à Hanoï et dans la province de Ninh Binh, mettra en lumière le rôle pionnier des cadres politiques et institutionnels dans le développement et l’application responsable de l’intelligence artificielle (IA) au service d’une croissance durable et de l’intégration mondiale.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Thi Tu Quyên, directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère des Sciences et des Technologies, la quatrième édition comprendra une table ronde ministérielle et six séances thématiques sur la 5G, les infrastructures numériques, l’IA, la transformation numérique, les ressources humaines numériques et les entreprises numériques. Ces séances visent à promouvoir la commercialisation des technologies, à élargir la coopération régionale et mondiale et à façonner un écosystème numérique durable.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, en sa qualité de président exécutif du Tony Blair Institute for Global Change (TBI), prononcera un discours lors de la cérémonie d’ouverture, soulignant l’importance croissante du Vietnam dans la promotion du dialogue international sur la gouvernance numérique et le développement responsable de l’IA.

Amandeep Singh Gill, secrétaire général adjoint des Nations unies et envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes, interviendra également lors de la séance d’ouverture.

L’événement réunira de hauts représentants de l’Union internationale des télécommunications (UIT), des Nations unies, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Banque mondiale et de l’Union européenne, ainsi que des ministres des pays de l’ASEAN et de partenaires tels que l’Australie, la République de Corée et les États-Unis.

Dans le cadre de cette semaine, des expositions technologiques, des réunions bilatérales et des événements de diplomatie culturelle seront également organisés afin de promouvoir l’image de Ninh Binh auprès des amis internationaux.

Le ministère des Sciences et des Technologies a également annoncé qu’un projet de loi sur l’IA est actuellement ouvert à la consultation publique et devrait être présenté à la 10e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature. S’il est adopté, le Vietnam deviendra l’un des rares pays à disposer d’un cadre juridique complet sur l’IA.

Le projet de loi comprend neuf chapitres et 70 articles, fondés sur les principes fondamentaux suivants : l’approche centrée sur l’humain, la sécurité et la transparence, le développement inclusif et durable, et une gouvernance équilibrée. L’un de ses points forts est l’approche de gestion fondée sur les risques, qui soumettra les systèmes d’IA à haut risque à une surveillance stricte.

VNA/CVN