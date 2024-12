Remise des Prix de photos de presse "Moment d'or" 2024

Présentant l'événement, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que les photos de presse étaient un pilier essentiel de la VNA, affirmant que ses archives photographiques détenaient d'immenses valeurs avec des images capturant des moments historiques de la nation, la férocité de la guerre pour l'indépendance nationale et le processus de Renouveau du pays.

Photo : VNA/CVN

Lancé en 2008 par la VNA, ce prix annuel de photos de presse vise à enrichir la collection d'images de valeur et à honorer les contributions de la photo de presse à l'industrie photographique du pays, a-t-elle déclaré.

A travers six éditions, le prix a rassemblé et diffusé la valeur de diverses œuvres photographiques en termes de contenu, de qualité et d'expression unique des journalistes et photographes vietnamiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a-t-elle ajouté.

Après près de deux mois de lancement, le concours a reçu un total de 3.435 candidatures, dont 2.930 photos individuelles et 505 séries de photos de 431 photographes. Parmi celles-ci, 22 œuvres les plus remarquables ont été sélectionnées pour les prix et l'exposition lors de la cérémonie de remise des prix.

Le comité d'organisation a décerné deux premiers prix, quatre deuxièmes, six troisièmes et dix prix d’encouragement aux photographes ayant présenté des œuvres exceptionnelles.

A cette occasion, une exposition présentant les œuvres photographiques typiques du concours a été inaugurée au siège social de la VNA à Hanoï.

VNA/CVN