Cérémonie de clôture de l'échange de musique militaire de l'ASEAN 2024

>> Échange de musique militaire de l'ASEAN 2024 à Hanoï

L'événement a eu lieu du 19 au 22 décembre, réunissant les fanfares militaires de l'Armée populaire et de la Sécurité publique populaire du Vietnam et des fanfares militaires des armées du Laos, du Cambodge, de Chine, de Malaisie et du Myanmar.

Photo : VNA/CVN

C’est une activité faisant partie d'une série d'événements célébrant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale, contribuant à la promotion du Vietnam, de son peuple et de son armée auprès des amis internationaux, en particulier des pays de l’ASEAN. L’événement offre l’occasion d’améliorer la compréhension, la confiance et de renforcer la solidarité et l’amitié entre les armées des pays.

Dans son discours de clôture, le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a estimé que les fanfares militaires des pays avaient interprété des pièces inspirantes sur l'amitié envers l'armée et le peuple vietnamiens. Le succès de l’échange a contribué à affirmer l’esprit de solidarité et de coopération pour un monde de paix de l’Armée populaire du Vietnam envers les amis internationaux.

Il a affirmé qu’en mettant en œuvre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Parti et de l'État du Vietnam, le ministère vietnamien de la Défense continuerait à promouvoir et à renforcer relations de défense, notamment dans le domaine culturel, pour la paix, la coopération, l'amitié et le développement mutuel avec les armées des pays du monde entier.

