Exposition "Couche d'espace réel" de Nguyên Thanh Nhân

L'exposition personnelle de Nguyên Thanh Nhân, intitulée "Couche d'espace réel" (tầng không hiện hữu), nous invite à un voyage introspectif au cœur de son univers artistique. À travers plus de 20 œuvres abstraites et évocatrices, l'artiste nous dévoile sa quête intime et nous transporte dans les méandres de son imagination.