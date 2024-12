Le président de l'AN à un concert marquant le 80e anniversaire de la création de l'APV

Photo : Thu Huong/VNA/CVN

L'événement a été organisé par le Département politique de l'Armée populaire du Vietnam et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, sous la direction de la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et le Comité municipal du Parti, en coordination avec le Centre de radio et de télévision de l'Armée et d'autres unités concernées.

Le concert n'était pas seulement une célébration des valeurs historiques et révolutionnaires, mais un témoignage de l'esprit durable des "soldats de l'Oncle Hô" et de leurs immenses contributions à la cause de la construction et de la défense nationales.

Pour la première fois depuis dix ans, l’événement s’est déroulé en plein air, orné de 1.500 drapeaux nationaux et bannières militaires. La scène était tout aussi impressionnante, avec une vaste plateforme de 55 m de large équipée d’une technologie de pointe et de divers effets visuels.

Le concert s’est déroulé en trois chapitres avec 17 performances exceptionnelles qui ont célébré l’héritage héroïque de l’APV tout en offrant une vision optimiste de l’avenir.

Plus de 1.000 artistes professionnels et le célèbre Orchestre symphonique d'opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), le Saigon Choice Choir et des groupes talentueux de Hanoï se sont réunis pour créer une expérience inoubliable.

Le public a goûté des interprétations émouvantes de morceaux emblématiques. Ils ont été magistralement mélangés à des chansons révolutionnaires intemporelles réinterprétées dans un style d'orchestre symphonique semi-classique.

Pour atteindre un public encore plus large, l'événement a également été diffusé sur diverses plateformes de médias numériques.

VNA/CVN