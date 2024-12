Une série d'activités pour saluer le Nouvel An 2025 à Hanoï

Pour saluer le Nouvel An 2025, Hanoï organisera de nombreux programmes culturels, artistiques éminents afin de créer une atmosphère joyeuse.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Plus précisément, la ville organisera un événement musical dans la soirée du 31 décembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc et la place de la Révolution d'Août.

Hanoï tirera des feux d'artifice sur cinq endroits dans les arrondissements de Hoàn Kiêm, Hà Dông, Nam Tu Liêm, le chef-lieu de Son Tây et le district de Dông Anh. Chacun durera 15 minutes, de minuit à 00h15, le 1er janvier 2025.

À l'occasion du Nouvel An lunaire 2025, la ville de Hanoï prévoit d'organiser des feux d'artifice dans 30 emplacements différents. Ces feux sont programmés pour illuminer la nuit du Réveillon de l'Année du Serpent, le 29 janvier 2025, entre 0 heure et 0h15.

La ville prévoit également d'organiser diverses activités culturelles et artistiques, telles que le concert de lumière - Bienvenue à l'Année 2025 dans l'arrondissement de Tây Hô, prévu à 20h le 18 janvier 2025, ainsi que l'événement "Thang Long éblouissant 2025" sur la scène devant le stade national de My Dinh et la zone du circuit de F1 de 21h00 à 23h59 le 28 janvier 2025.

VNA/CVN