Le rituel du culte de la forêt de l’ethnie Thai reconnu comme patrimoine national

Une cérémonie de remise de cet honneur a été organisée par le Comité populaire de la cité municipale de Nghia Lô le 21 décembre, en présence du directeur adjoint du Service du patrimoine culturel Nông Quôc Thành et de représentants des autorités locales.

Le vice-président du Comité populaire de Nghia Lô, Luong Manh Hà, a souligné que cette reconnaissance était une source de grande fierté non seulement pour le peuple Thai de Nghia Lô mais aussi pour les groupes ethniques de la province de Yên Bai.

La cité municipale de Nghia Lô, porte d'entrée occidentale de la province de Yên Bai, est non seulement une terre riche en traditions révolutionnaires, mais aussi un lieu où convergent diverses caractéristiques culturelles de groupes ethniques. Parmi ceux-ci, le groupe ethnique Thai constitue la majorité, avec un patrimoine culturel de longue date profondément imprégné de valeurs humaines profondes.

Nghia Lô compte actuellement cinq sites historiques reconnus comme sites du patrimoine national et provincial. Notamment, la ville possède trois éléments du patrimoine culturel immatériel, parmi lesquels l'art de la danse xoè Thai a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le 12e jour de chaque nouvel an lunaire, les habitants de l’ethnie Thai célèbrent le Xên Dông, connu sous le nom de rituel de culte de la forêt, pour honorer leurs ancêtres et demander des bénédictions pour le village afin d'assurer la paix, la prospérité et le bonheur.

Il ne s'agit pas seulement d'une activité spirituelle, mais aussi d'une opportunité pour la communauté d'interagir, de renforcer les liens et de préserver et de promouvoir la précieuse identité culturelle traditionnelle de leur groupe ethnique.

Avec ses valeurs historiques, culturelles et artistiques exceptionnelles, le festival Xên Dông a été reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme patrimoine culturel immatériel national.

"Le comité populaire de la cité municipale de Nghia Lô s'engage à poursuivre les activités pratiques de promotion et de pratique du patrimoine. La ville renforcera la communication et la promotion du festival Xên Dông en lien avec le développement du tourisme communautaire, contribuant ainsi à faire de Nghia Lô une destination attrayante", a déclaré Luong Manh Hà.

"Le comité continuera de soutenir et de créer les conditions pour que la communauté de l’ethnie Thai transmette les connaissances sur le rituel traditionnel. Le rôle de la communauté dans la sauvegarde et la protection du patrimoine sera également maintenu, garantissant que cette beauté culturelle soit transmise aux générations à venir."

Le festival Xên Dông comprend à la fois des parties cérémonielles et festives. Il propose diverses formes de spectacles d'art populaire tels que la danse xoè, le chant Khap, la danse du bambou, des performances instrumentales et des jeux folkloriques traditionnels de la communauté thaïlandaise dans la région de Muong Lo de Nghia Lô.

Pour le peuple Thai, la préservation des forêts sacrées est depuis longtemps une tradition. La protection des arbres est considérée comme un devoir et une responsabilité de chacun et au fil du temps, elle est devenue une règle fondamentale de leur village.

La fête a donc une valeur spirituelle importante. Elle joue un rôle positif dans la conservation des forêts, la protection de la nature, la régulation des sources d'eau et le maintien de l'équilibre écologique, le tout visant à favoriser un environnement de vie vert, harmonieux et durable.

