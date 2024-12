Exposition : couleurs de la jeunesse à Hanoï

L’exposition est organisée par la famille de Nguyên Dang Hai Nam en collaboration avec l’Association des beaux-arts du Vietnam. Son objectif est de présenter les nouvelles œuvres de ce jeune artiste au public. Une quarantaine d'œuvres sont exposées, dont la plupart sont des aquarelles.

Nguyên Dang Hai Nam, né en 2010, est originaire du district de Hoài Duc (Hanoï). Il adore les beaux-arts. Dès l’âge de 5 ans, Nam a commencé à peindre régulièrement, et jusqu’à présent, il a réalisé des centaines de tableaux complets, dont environ 40 aquarelles.

En 2018, Hai Nam est inscrit au cours d’art créatif estival du club Art Star, du journal Thiêu niên tiên phong và Nhi dông (Pionniers d’avant-garde), dont le président est le journaliste et peintre Lê Tiên Vuong. Guidé par les conseils de cet artiste, Nam a mûri très rapidement. Depuis lors, il participe avec enthousiasme à des concours nationaux de dessin pour enfants, les siens présentant des dispositions claires, de nombreux niveaux et couches de diverses couleurs.

Depuis près de deux ans, Hai Nam pratique la peinture à l’aquarelle avec les membres du Club d’aquarelle de Hanoï. Il s’est également exercé dans les rues et ruelles de Hanoi et du Vieux quartier, tout en profitant des weekends pour visiter et croquer des villages de banlieue de la capitale.

Photo : Quê Anh/CVN

On peut dire que l’art de l’aquarelle a progressivement suscité sa passion et enrichi ses créations, l’aidant à exprimer sa force intérieure et ses qualités. Ce jeune peintre exprime ses émotions et ses sentiments à travers chacun de ses magnifiques dessins colorés.

Un peintre prometteur

"Je suis heureux que Hai Nam ait été mon élève pendant trois ans. Il est l’un des jeunes artistes issus du mouvement artistique des enfants. Le Club Art Star est un berceau, un lieu de rassemblement pour ceux qui ont des talents artistiques et qui souhaitent les développer. Hai Nam a remporté de nombreux prix artistiques et doit son succès en grande partie à ses parents. C’est sa mère qui l’a mis en contact avec le club Art Star. C’est aussi elle qui l’a emmené à 20 km du district de Hoài Duc jusqu’au journal +Thiêu niên Tiên Phong+ pour participer à des cours de dessin durant l’été", partage le journaliste peintre Lê Tiên Vuong.

Hai Nam a remporté de nombreux prix, parmi lesquels le deuxième prix du concours "Sauvez la Terre : les enfants créent des personnages de super-héros pour repousser les catastrophes naturelles et le changement climatique", organisé en 2019 par l’UNICEF, le Département général de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles et le Conseil central de l’Union des enfants pionniers Hô Chi Minh ; le premier prix du concours de dessin "Je dessine mon rêve", organisé en 2020 par le journal Thiêu niên tiên phong và Nhi dông ; le troisième prix du concours international de peinture "La voiture de rêve" en 2019, 2022 et 2023 ; le deuxième prix du concours de dessin avec slogan (pour les enfants) sur le thème "Un monde sans fumée", organisé en 2021 par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ; le premier prix du concours "Maison de rêve", organisé en 2024 par la revue Tre em Viêt Nam (Enfants vietnamiens) en collaboration avec Eras Vietnam (2024) ; le deuxième prix du concours "Dessins d’adolescents et d’enfants sur la victoire de Diên Biên Phu et les images de Diên Biên Phu aujourd'hui", organisé en 2024 par le ministère de l'Éducation.

En outre, Hai Nam a participé à de nombreuses expositions, dont "Les enfants dessinent Suối Giàng 2022", "Les enfants dessinent Hanoï en 2023 et 2024", "La beauté de Phú Lộc à travers l’art du croquis" au musée de Huê (province de Thua Thiên Huê, Centre), "Croquis de Đường Lâm - Sơn Tây" en 2023, "Parcours de croquis à Tam Thanh Quảng Ngãi en 2024". Il a aussi participé au voyage "Croquis de Ninh Bình 2024".

"Même si Hai Nam a étudié avec des professeurs de dessin sans jamais fréquenter d’école de formation professionnelle, il est capable de dessiner de magnifiques peintures. J’espère que ce jeune homme poursuivra dans la voie artistique et recevra une formation pour devenir peintre professionnel", confie Mai Thi Ngoc Oanh, vice-présidente permanente de l’Association des beaux-arts du Vietnam.

Quê Anh/CVN