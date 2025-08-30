Nomination de Lê Hoài Trung au poste de ministre par intérim des Affaires étrangères

Le 30 août, au siège du gouvernement, Pham Minh Chinh, membre du Politburo et Premier ministre, a présidé la cérémonie de publication et de remise de la décision concernant la nomination de Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central du Parti, au poste de ministre par intérim des Affaires étrangères. Il est également désigné secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères pour le mandat 2025-2030.

>> Le Vietnam célèbre ses 80 ans et exprime sa gratitude aux amis internationaux

>> 80 ans de la diplomatie vietnamienne : de la révolution à l’intégration internationale

>> Quatre-vingts ans de diplomatie vietnamienne au service de la nation

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le Premier ministre a souligné que Lê Hoài Trung est un haut cadre du Parti, doté d’une solide expérience diplomatique, d’un sens stratégique et de qualités exemplaires. Avant d’occuper les fonctions de chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti et de chef du Bureau du Comité central du Parti, il avait déjà exercé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, son retour au ministère des Affaires étrangères constitue une décision appropriée du Politburo.

Le Premier ministre a salué les contributions de la diplomatie vietnamienne, notamment sous la direction de Bùi Thanh Son. Face à un contexte mondial en mutation rapide et complexe, il a appelé le ministère à continuer d’affirmer son rôle, à bâtir une diplomatie "intégrale, moderne et professionnelle", à la hauteur de la région et du monde.

Il s’est dit confiant que Lê Hoài Trung remplira efficacement ses nouvelles responsabilités, apportant une contribution substantielle au développement national.

En prenant la parole, le ministre par intérim Lê Hoài Trung a exprimé sa détermination à accomplir au mieux la mission confiée, à promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie dans le maintien d’un environnement de paix, la mobilisation des ressources pour le développement et l’élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN