La solidarité Vietnam - Cuba continue d’éclairer la voie de la coopération et du développement

À l’occasion de la visite d’État au Vietnam du Premier secrétaire du Parti communiste et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a accordé une interview à la presse, soulignant la profondeur et la vitalité des relations bilatérales.

Selon lui, bien qu’éloignés géographiquement, le Vietnam et Cuba entretiennent des relations qui restent un modèle exemplaire de solidarité traditionnelle, d’amitié particulière et de coopération intégrale sur la scène internationale. Fondée par les figures historiques José Martí, Hô Chi Minh et Fidel Castro, cette amitié, forgée à travers les épreuves de l’histoire, ne cesse de se renforcer.

Depuis plus de 65 ans, la coopération bilatérale s’est développée autour de trois piliers principaux : la politique et la diplomatie comme fondement, les échanges économiques, commerciaux et d’investissement comme moteur, et les relations entre les peuples comme lien durable. Les deux parties entretiennent régulièrement des échanges de délégations et des contacts de haut niveau.

Sur le plan économique, le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial de Cuba et son premier investisseur en provenance d’Asie-Pacifique. Parmi les projets emblématiques figure la coopération agricole, notamment dans la culture du riz, dont la première récolte en 2025 a atteint un rendement impressionnant de 7,2 tonnes/ha, soit 4,5 fois la moyenne locale. Les deux pays ont également lancé des initiatives novatrices, telles qu’un programme de coopération technique en matière juridique - première assistance technique institutionnelle du Vietnam mise en œuvre à l’étranger. Les échanges entre les deux peuples ont été promus par de nombreuses activités. Plus récemment, le Vietnam a lancé la campagne nationale "65 ans d'amitié Vietnam - Cuba" pour collecter des fonds afin d'aider le peuple cubain à surmonter les difficultés actuelles.

Pour l’avenir, ils s’engagent à préserver et valoriser leur solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale à travers la coopération dans tous les domaines (politique, commerce, agriculture, santé, énergie, éducation…), les échanges de délégations de tous niveaux, ainsi qu’une coordination étroite au sein des forums multilatéraux.

Dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025, Hanoï et La Havane intensifient les échanges entre les deux peuples, notamment auprès des jeunes générations, afin de perpétuer l’esprit de fidélité, d’attachement et de solidarité.

Le vice-ministre a rappelé la célèbre déclaration du Président Hô Chi Minh : "Le Vietnam et Cuba sont éloignés de milliers de kilomètres, mais les cœurs de nos peuples sont aussi proches que ceux de frères d’une même famille".

Dans l’atmosphère solennelle des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, des images historiques ont ravivé une mémoire commune émouvante. Parmi elles, la célèbre phrase du dirigeant cubain Fidel Castro, prononcée lors d’un meeting historique sur la place de la Révolution à La Havane le 2 janvier 1966 : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner jusqu’à son propre sang !". Cette déclaration, largement relayée par la jeunesse vietnamienne à travers les réseaux sociaux et les médias, a suscité un profond élan d’émotion et de solidarité. Elle incarne la fidélité indéfectible du peuple vietnamien envers Cuba et rend hommage aux gestes fraternels que Cuba a consacrés au Vietnam durant ses moments les plus difficiles. Cette histoire, parmi tant d’autres, illustre la profondeur, la sincérité et la durabilité d’une relation bilatérale spéciale, devenue un modèle rare de solidarité internationale, résistant à l’épreuve du temps et des distances.

Enfin, le vice-ministre a souligné que la prochaine visite d’État du dirigeant Miguel Díaz-Canel au Vietnam témoignera une fois de plus de la force et de la constance de cette solidarité exceptionnelle, un flambeau qui éclaire la voie de la coopération et du développement, pour les intérêts légitimes de chaque pays, contribuant aux efforts communs pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

