Le Vietnam vend un million de crédits carbone supplémentaires

Le gouvernement a adopté une résolution autorisant la cession d’un million de tonnes de CO 2 issues des forêts plantées de la région Centre-Nord à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), membre du groupe Banque mondiale.

Ce volume provient des 5,9 millions de tonnes de CO 2 excédentaires enregistrées après la cession des résultats de réduction d’émissions de la première phase, qui avait rapporté 51,5 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Selon l’accord, environ 95% de ce volume transféré seront réattribués au Vietnam afin de mettre en œuvre la Contribution déterminée au niveau national (CDN). La CDN constitue l’engagement de chaque pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à l’Accord de Paris sur le climat, soumis tous les deux ans aux Nations unies.

Le prix de cession est fixé conformément à l’accord de paiement conclu cinq ans plus tôt entre les deux parties. En se basant sur le tarif moyen de 5 dollars la tonne appliqué lors du précédent versement, le Vietnam pourrait percevoir environ 5 millions de dollars pour cette nouvelle transaction portant sur un million de crédits carbone.

Ces fonds seront destinés aux propriétaires forestiers, aux comités populaires communaux et aux organisations chargées de la gestion des forêts naturelles dans les cinq provinces concernées par le projet : Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et Huê. Une partie de l’argent sera également allouée à d’autres groupes engagés dans des activités liées au développement, à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi qu’à l’amélioration des revenus et des moyens de subsistance des populations locales.

La vente de crédits carbone fait partie de l’accord d’achat de réductions d’émissions (Emission Reductions Purchase Agreements - ERPA) sur la base des résultats du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région du Centre-Nord, signé le 22 octobre 2020 entre la BIRD et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) qui est renommé ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) après sa fusion avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, avec un volume de transfert de 10,3 millions de tonnes de CO 2 pour la première phase.

Les résultats de réduction d’émissions obtenus en 2018-2019 dans cette région avaient dépassé ce seuil, générant un excédent de 5,9 millions de tonnes après la cession. La BIRD avait alors proposé d’acheter un million de tonnes supplémentaires.

En 2023, le Vietnam a vendu 10,3 millions de crédits de carbone forestier (l'équivalent de 10,3 millions de tonnes de CO 2 ) par l'intermédiaire de la Banque mondiale (BM) à un prix unitaire de 5 dollars la tonne, gagnant 51,5 millions de dollars (environ 1.250 milliards de dôngs).

L’an dernier, le MADR a soumis au Premier ministre une proposition visant à transférer ce million de tonnes de CO 2 afin de renforcer les ressources financières pour la protection et le développement forestier. Les 4,9 millions de tonnes restantes seront conservées pour honorer les engagements de réduction du Vietnam, car il est difficile de trouver d’autres partenaires pour la cession et, avec le temps, la valeur des résultats de réduction diminue.

VNA/CVN