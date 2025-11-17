Réformer l’administration en plaçant les citoyens au cœur

Vers le XIVe Congrès national du Parti

À Quang Ngai, dans le Centre du Vietnam, les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti sont salués pour leur préparation rigoureuse. Les contributions recueillies se concentrent sur l’édification du Parti, la gouvernance locale et le développement de l’économie collective.

Lê Trung Viêt, ancien chef de cabinet de la délégation parlementaire provinciale, a estimé que les orientations proposées répondent aux besoins du pays dans la nouvelle ère. Il a mis en avant l’innovation majeure du projet : considérer la satisfaction et la confiance des citoyens et des entreprises comme critère central pour évaluer le fonctionnement de l’appareil d’État et de ses agents. Selon lui, ce changement déplace l’évaluation du cadre interne vers un contrôle fondé sur l’opinion publique, renforçant le caractère d’un État "du peuple, par le peuple et pour le peuple" et imposant des exigences plus strictes à l’administration.

Cette approche implique une administration plus compacte mais plus performante, appuyée sur la transformation numérique et une réforme administrative en profondeur. Les agents, a-t-il souligné, doivent allier rapidité, respect des procédures et sens du service public.

Concernant l’organisation locale à deux niveaux, Lê Trung Viêt a reconnu des avancées, mais aussi des blocages persistants. Il a recommandé d’intégrer au projet des mesures pour attirer, former et perfectionner les agents locaux, ainsi que de définir clairement les fonctions et compétences des autorités de base, avec des obligations accrues en matière de transparence.

Dans le secteur de l’économie collective, Nguyên Thi Diêm Kiêu, directrice d’une coopérative de tourisme communautaire, a salué la place accordée aux coopératives dans le projet. Elle a rappelé que ce modèle, adapté au milieu rural, permet de mutualiser les ressources, de soutenir les moyens de subsistance et de préserver la culture ainsi que l’environnement.

Elle a également apprécié les orientations concernant la révision de la Loi sur les coopératives, les politiques de soutien et les objectifs chiffrés destinés à dynamiser le secteur au cours des cinq prochaines années.

