Inspection au Vietnam : du contrôle des violations à la prévention précoce

L’Inspection du gouvernement a solennellement organisé le 17 novembre au matin, à Hanoï, la cérémonie célébrant le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Inspection au Vietnam (23 novembre).

Cet événement revêt une importance politique particulière, à la fois pour rappeler le parcours glorieux de la branche et pour rendre hommage aux générations de dirigeants, de fonctionnaires et de personnels de l’inspection, tout en insufflant confiance et dynamisme à l’ensemble du secteur pour avancer dans la nouvelle ère avec la volonté de contribuer à un Vietnam puissant et prospère.

La cérémonie a été honorée de la présence du secrétaire général Tô Lâm, ainsi que de Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale ; Nguyên Hoa Binh, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent ; du général Phan Van Giang, membre du Bureau politique et ministre de la Défense ; du général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique ; du général Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Comité central de propagande et mobilisation, ainsi que d’autres membres du Comité central, dirigeants du Parti et de l’État, des ministères et agences au niveau central et local, des dirigeants de l’inspection à travers les générations, et l’ensemble du personnel du secteur.

80 ans de construction et de développement du secteur de l’inspection

Lors de son discours, le membre du Comité central du Parti, inspecteur général du gouvernement, Doàn Hông Phong, a rappelé un jalon historique majeur : le 23 novembre 1945, le président Hồ Chí Minh a signé le décret n°64 établissant le Comité d’inspection spéciale – l’ancêtre direct de l’inspection vietnamienne moderne.

À l’époque, le président Hô Chí Minh avait souligné : "Le gouvernement a besoin d’un Comité d’inspection spéciale, représentant le gouvernement pour contrôler régulièrement toutes les affaires, détecter les actes répréhensibles et les corriger rapidement". Il choisit deux cadres de confiance, Bùi Bang Doàn et Cù Huy Cân, pour cette mission cruciale. Cet événement illustre la vision à long terme et l’attention particulière du président et du gouvernement révolutionnaire envers l’instauration d’un mécanisme de supervision garantissant la propreté, l’intégrité et la crédibilité de l’administration, tout en renforçant la confiance populaire envers le gouvernement.

Au cours de ces 80 années dernières, le secteur de l’inspection a accompagné la nation à travers des périodes historiques cruciales, des deux guerres de résistance à la modernisation et à l’intégration internationale. Le secteur a exercé diverses fonctions et missions sous différentes dénominations : Comité d’inspection spéciale, Comité d’inspection du gouvernement, Comité d’inspection central, Commission d’inspection du gouvernement, Inspection de l’État, et actuellement Inspection du gouvernement.

L’organisation et les effectifs du secteur se sont développés et consolidés du niveau central au niveau local. Les inspecteurs ont maintenu leur intégrité et leur courage politique, jouant un rôle central dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les abus, tout en assurant la discipline administrative. Le secteur peut se targuer d’avoir contribué significativement aux réalisations historiques du pays, recevant de nombreuses distinctions prestigieuses telles que l’Étoile d’or, l’Ordre Hồ Chí Minh et l’Ordre de l’Indépendance de première classe.

Rôle et orientations du travail d’inspection pour la nouvelle période

Au nom du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses salutations cordiales et ses félicitations à tous les dirigeants, cadres et employés de l’inspection à travers les générations. Il a souligné que le pays entame une nouvelle phase de développement avec l’aspiration de construire un Vietnam puissant, prospère et heureux, visant à devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. La croissance rapide, l’intégration profonde et les défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux exigent désormais une inspection plus complète, efficace et juste.

Le secrétaire général a affirmé que l’inspection n’est plus seulement un outil de détection des violations, mais un dispositif favorisant la transparence, stimulant l’innovation, protégeant la stabilité et renforçant la confiance sociale. Une bonne gouvernance nécessite des mécanismes de contrôle solides, et l’inspection constitue le pilier de ces mécanismes. Dans cette perspective, le secteur doit continuer à se moderniser de manière globale, lier l’inspection au développement, et placer la population au centre de ses activités, afin de bâtir une administration intègre, efficace, centrée sur le service public.

Renouveler la pensée et les méthodes d’inspection

Le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité de déplacer le centre de gravité de l’inspection "du traitement des violations" vers la "prévention précoce et à distance", combinant l’inspection administrative et l’inspection thématique, la vérification sur le terrain et l’analyse des données numériques.

L’inspection doit anticiper, prévoir et alerter les risques avant qu’ils ne se transforment en problèmes majeurs. Toutes les activités doivent être objectives, équitables et transparentes, suivant le principe : "pas de zones interdites, pas d’exceptions, mais sans extrémisme ni formalité excessive".

Chaque inspection doit poursuivre un double objectif : détecter tôt les violations pour protéger les biens publics, tout en facilitant la résolution des difficultés pour les organisations, entreprises et citoyens. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les abus ne se limite pas à sanctionner, elle vise à assainir l’environnement d’investissement, renforcer la confiance, stimuler le développement économique et garantir une concurrence saine et transparente.

Améliorer le cadre institutionnel et utiliser la technologie

Grâce aux résultats de l’inspection, le secteur doit intensifier l’évaluation pratique, identifier les problèmes et proposer des améliorations institutionnelles et législatives, combler les "lacunes" et "brèches" dans la gestion publique, et créer un environnement propice à l’innovation et au développement.

Le secrétaire général a mis l’accent sur la modernisation et la transformation numérique du secteur. Conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, l’inspection doit construire et exploiter une base de données nationale sur la réception des citoyens, le traitement des plaintes et dénonciations, le contrôle des actifs et revenus des personnes en position de pouvoir, et la relier aux autres bases de données nationales telles que population, foncier, finances et banques, en vue d’effectuer toutes les tâches sur un environnement numérique transparent, rapide, efficace et économique.

Former une équipe d’inspecteurs intègres et compétents

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les inspecteurs doivent posséder « un esprit clair, une pensée solide, une expertise approfondie et une action correcte », avoir le courage de défendre ce qui est juste, de lutter contre l’injustice et d’assumer la responsabilité pour le bien commun. Comme l’a enseigné le président Hồ Chí Minh : "Les inspecteurs sont un miroir pour que les autres se reflètent ; un miroir flou ne peut rien refléter".

Le secteur doit renforcer les mécanismes d’encouragement et de protection des cadres audacieux et responsables, récompenser ceux qui sont intègres et sanctionner sévèrement ceux qui violent les règles, afin de créer un environnement de travail sain, démocratique et solidaire.

Le secrétaire général a également rappelé que l’inspection doit coopérer étroitement avec les ministères, agences et localités, notamment les organes de sécurité intérieure, pour assurer cohérence, unité et efficacité. Les comités du Parti et les gouvernements locaux doivent continuer à soutenir et créer des conditions favorables pour que le secteur accomplisse pleinement ses missions, devenant un outil clé pour bâtir un État de droit socialiste, intègre et constructif.

Avec la direction intégrale du Parti, la gestion de l’État, l’accompagnement de tout le système politique et de la population, ainsi que l’esprit de solidarité, de responsabilité et de dévouement de tous les inspecteurs et personnels, le secrétaire général Tô Lâm est convaincu que le secteur de l’inspection vietnamien continuera de développer son héritage glorieux, d’accomplir de grandes réalisations et de contribuer pleinement à la construction et à la protection de la Patrie.

L’inspection doit toujours être "l’œil du sommet, la confiance du peuple, un miroir reflétant l’intégrité et l’équité de l’État", et un soutien solide pour la population envers le Parti et le régime. Maintenir ce miroir de l’inspection clair, c’est garantir la confiance durable du peuple et l’efficacité d’une administration publique propre et performante.

