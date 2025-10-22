Réforme de la fonction publique : vers une administration moderne et attractive

Dans le cadre de la 10ᵉ session de l’Assemblée nationale de la XVᵉ législature, les députés ont examiné dans la matinée du 22 octobre, le projet de loi modifiant la Loi sur les fonctionnaires.

>> Ouverture de la 8e conférence des députés à plein temps de l’Assemblée nationale

>> Les organes de presse clés et la presse dans le cyberespace au menu des députés

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre l’électorat de Cân Tho

La ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a souligné que cette révision législative vise à réformer en profondeur le recrutement, l’utilisation et la gestion des fonctionnaires.

Photo : VNA/CVN

Cette réforme s’aligne sur la politique du Parti, en se fondant sur les postes de travail et en visant la restructuration ainsi que l’amélioration de la qualité du personnel public. L’objectif est d’attirer des ressources humaines qualifiées, de renforcer l’autonomie des établissements publics et d’accroître leur efficacité globale.

Le projet de loi, composé de six chapitres et de 43 articles, introduit des innovations majeures : gestion fondée sur les exigences du poste et la performance, suppression des examens de promotion, recrutement concurrentiel et transparent. Il autorise également les fonctionnaires à signer des contrats professionnels avec d’autres établissements publics ou privés, notamment dans les domaines scientifique et universitaire, sous certaines conditions.

Le texte encourage la créativité et la responsabilité des agents publics, tout en fixant trois catégories de postes - administratifs, professionnels et de soutien - et prévoit la création d’une base de données nationale sur les fonctionnaires afin d’assurer transparence et efficacité.

La Commission de la loi et de la justice de l’Assemblée nationale a approuvé cette réforme, estimant qu’elle contribuera à moderniser la fonction publique et à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

Photo : VNA/CVN

Dans la même matinée, l’Assemblée nationale a également examiné le projet de loi modifiant la Loi sur l’aviation civile du Vietnam.

Présenté par le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, le texte vise à concrétiser les politiques du Parti, lever les obstacles juridiques, renforcer la gestion publique et répondre aux engagements internationaux.

Le projet comprend 11 chapitres et 109 articles.

Selon le président de la Commission de la loi et de la justice de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tùng, cette commission soutient les dispositions financières spécifiques destinées à améliorer la formation, la coopération internationale et la modernisation de la supervision de la sécurité aérienne, conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

VNA/CVN