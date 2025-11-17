La visite du PM promet d’élever les liens Vietnam - Algérie à de nouveaux sommets

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie, du 18 au 20 novembre, revêt une importance particulière pour les deux pays qui entretiennent d’exceptionnelles relations politiques et devrait impulser une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale, selon l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh.

Le Vietnam et l’Algérie sont unies par l’aspiration commune à la paix et à l’indépendance, la solidarité et le soutien mutuel durant leur lutte pour la libération et l’indépendance nationales. Leurs relations se sont tissées bien avant l’établissement des relations diplomatiques le 28 octobre 1962, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Dès les années 1950, des Algériens ont été forcés de faire la guerre au Vietnam, puis se sont rendu compte de l’injustice sur place et sont passés du côté du Viêt Minh pour lutter contre l’armée coloniale, et ils allaient jouer plus tard un rôle crucial dans la progression de la révolution de libération algérienne.

En 1958, le Vietnam était l’un des premiers pays asiatiques à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors que l’Algérie était l’un des pays africains qui avaient soutenu le plus ardemment le Vietnam tant durant la résistance anti-américaine que durant la période d’édification et de développement national.

Sur cette base solide, les relations vietnamo-algériennes se sont de plus en plus développées, consolidées et élargies. Les deux pays entretiennent une confiance politique élevée et se soutiennent mutuellement de manière régulière au sein des instances internationales et régionales.

L’Algérie est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Afrique. Le commerce bilatéral depuis janvier 2025 a atteint plus de 450 millions de dollars. En particulier, la coentreprise pétrolière du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) en Algérie demeure un point lumineux de la coopération économique bilatérale.

Le Vietnam représente une tête de pont stragégique de l’Algérie en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique, tandis que l’Asie est une porte d’entrée importante du Vietnam en Afrique et dans le bloc des pays arabes, a déclaré l’ambassadeur Trân Quôc Khanh.

Cependant, la coopération bilatérale, notamment commerciale et d’investissement, se heurte à de nombreux obstacles, a constaté le diplomate, évoquant la distance géographique, les coûts logistiques, le manque d’informations sur l’environnement des investissements, la législation et les besoins respectifs de chaque pays, ainsi que les différences linguistiques, culturelles, juridiques et techniques.

Il convient de se concentrer sur la résolution des défis susmentionnés et la pleine valorisation des atouts respectifs. Les solutions doivent se concentrer sur des piliers essentiels tels que le perfectionnement du cadre juridique, la priorisation de la coopération économique, commerciale et d’investissement, et le renforcement de la connectivité logistique.

Les relations vietnamo-algériennes constituent un bien précieux, forgées au fil de l’histoire, cultivées par le Président Hô Chi Minh et de nombreuses générations de dirigeants des deux pays, et renforcées par la coopération actuelle. Il est de notre responsabilité de préserver, de promouvoir et de porter ces relations à de nouveaux sommets, dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix et le développement de l’humanité, a-t-il souligné.

Grâce à la volonté des dirigeants des deux pays de hisser les relations Vietnam - Algérie à de nouveaux sommets, je suis convaincu que nos deux pays surmonteront bientôt les limitations de leur coopération dans le passé, pour évoluer vers un partenariat global, fondé sur le respect mutuel et les avantages réciproques, à la hauteur leur bonne amitié traditionnelle et de leur rôle et de leur position dans la région et sur la scène internationale, a-t-il conclu.

