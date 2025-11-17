Les députés discutent de textes législatifs clés et de mécanismes de développement

Poursuivant sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale examine ce lundi 17 novembre de plusieurs projets de loi et de résolutions fondamentales visant à consolider le cadre institutionnel et à orienter le développement socio-économique du pays.

Dans la matinée, les députés entendent les présentations et le rapport d'examen sur trois sujets majeurs. Le premier concerne le projet de Loi sur la réserve nationale (amendée). Les deux autres portent sur des projets de résolution de l'Assemblée nationale établissant des mécanismes et des politiques spécifiques pour la mise en œuvre de directives politiques stratégiques.

Le premier projet de résolution vise à concrétiser les orientations de la Résolution N°71 du 22 août 2025 du Bureau politique sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation. Ce texte est conçu pour créer des mécanismes, proposer des solutions de rupture afin d'élargir l'échelle et d'améliorer la qualité de la formation des ressources humaines, en particulier dans les domaines de haute technologie et les secteurs clés, répondant aux exigences du développement socio-économique dans le contexte de la transformation numérique et de l'intégration internationale.

Les percées de cette Résolution incluent des politiques relatives à l'organisation, au personnel, à l'attraction et au développement de ressources humaines de haute qualité (experts, scientifiques, intellectuels nationaux et étrangers) pour l'enseignement, la recherche et la gestion éducative, avec un régime préférentiel. Il comprend également des politiques financières et d'investissement liées au Fonds national d'innovation et de développement de l'éducation, des mécanismes de coopération public-privé exceptionnels, ainsi que des bourses et des prêts avantageux pour les étudiants afin de garantir l'équité dans l'accès à l'enseignement supérieur.

Le second projet de résolution concerne la mise en œuvre efficace de la Résolution N°72 du 9 septembre 2025 du Bureau politique, axée sur des solutions novatrices pour renforcer la protection, les soins et l'amélioration de la santé publique.

Après ces présentations, l'Assemblée nationale procède à des discussions en groupe sur les contenus susmentionnés.

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale poursuivra ses travaux en plénière pour débattre de trois autres projets de loi. Il s'agit de la Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles des 10 lois relatives à la sécurité et à l'ordre public ; de la Loi modifiant et complétant un certain nombre de dispositions de la Loi sur l'industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle ; et de la Loi modifiant et complétant un certain nombre de dispositions de la Loi sur le casier judiciaire.

