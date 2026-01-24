Réforme financière pour un nouvel élan de croissance économique

L’an passé, le secteur des finances a joué un rôle clé dans la stabilité et le développement du Vietnam. De vastes réformes pour stimuler l’économie nationale seront engagées en 2026, première année de mise en œuvre de la Résolution du XIV e Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, récemment à Hanoï, à la conférence bilan des activités financières, budgétaires, d’investissement et de développement socio-économique pour l’année 2025 et de déploiement des missions pour 2026 du secteur des finances. Il a souligné que, parmi les réalisations globales du pays l’an dernier, ce secteur avait apporté une contribution particulièrement importante. Il a salué ses efforts remarquables et ses contributions significatives au cours de l’année écoulée, tout en pointant des défis à relever, notamment le décaissement des fonds d’investissement public, le développement de l’économie privée, la restructuration des entreprises publiques...

Analysant les limites et tirant les leçons nécessaires pour mieux remplir les missions à venir, le chef du gouvernement a demandé au secteur des finances de mettre en œuvre une ligne d’action résumée en ces mots : “Aspiration à la prospérité - Institutions pionnières - Direction efficace - Numérisation de pointe - Recettes et dépenses innovantes - Finances durables”. Il a en outre exigé que le ministère des Finances et l’ensemble du secteur fassent preuve d’un esprit pionnier dans le renouvellement de la pensée et des institutions.

Le secteur est appelé à proposer des instruments de pilotage d’une politique budgétaire expansionniste mais ciblée et efficace, tout en garantissant la sécurité financière nationale, élaborant des mécanismes pour le développement des ménages commerçants et des entreprises. Il doit également accélérer le décaissement des fonds d’investissement public en concentrant les ressources sur les grands projets tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et les axes autoroutiers interrégionaux.

Le ministère des Finances est aussi chargé de contribuer activement au fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux, de promouvoir vigoureusement le développement du secteur privé et d’améliorer l’efficacité des entreprises publiques. Il doit poursuivre son rôle moteur dans la transformation numérique, l’innovation et l’intégration financière internationale, notam-ment à travers l’ouverture prochaine de la Bourse des actifs numériques et la mise en œuvre du Portail national d’investis-sement à guichet unique.

Lors de la conférence, les participants ont évalué qu’en 2025, le secteur des Finances avait continué d’affirmer son rôle central, en déployant de manière synchronisée les solutions financières, contribuant ainsi à consolider la stabilité macroéconomique et à promouvoir le développement socio-économique. Le secteur a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du Centre financier international au Vietnam, le développement des zones de libre-échange et l’expérimentation du marché des actifs numériques (sandbox).

Objectifs ambitieux pour 2026

En 2025, les investissements directs étrangers (IDE) effecti-vement réalisés ont atteint 27,62 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel. Parallèlement, les investissements des entreprises vietnamiennes à l’étranger se sont élevés à 1,35 milliard de dollars. Les recettes budgétaires de l’État ont établi un nouveau record, estimé à près de 2.650.000 milliards de dôngs, soit un dépassement de 35% par rapport aux prévisions.

Le Vietnam est confronté à un impératif de développement urgent : devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. La réalisation de ces objectifs exige un repositionnement du pays dans ce nouveau contexte, une mobilisation plus efficace des ressources, une réforme du modèle de croissance et un élargissement durable de son espace de développement.

En 2025, le Vietnam a affecté environ 1.150.000 milliards de dôngs aux investissements de développement, y compris les montants supplémentaires alloués par les collectivités locales, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Malgré un contexte mondial complexe, l’économie nationale a affiché une stabilité remarquable en 2025. Le PIB est estimé à 514 milliards de dollars, soit une hausse de 8,02%. Grâce à ce résultat, la croissance annuelle moyenne du PIB pour la période 2021-2025 a atteint environ 6,3%, contre 6,2% lors de la période précédente. Le PIB par habitant en 2025 s’élevait à 5.026 dollars, en progression de 326 dollars par rapport à 2024, ce qui place le Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L’inflation s’est maintenue à 3,31%. Et les échanges commerciaux ont dépassé 930 milliards de dollars, avec un excédent record de plus de 20 milliards.

Lors de sa 10e session, l’Assemblée nationale (XVe législature) a adopté une résolution sur le plan de développement socio-économique pour 2026, fixant un objectif de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus et un PIB par habitant de 5.400 à 5.500 dollars.

