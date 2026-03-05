Hô Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN dans ses ports

Le 5 mars, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Nguyên Dinh, a effectué une inspection sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) au port Incomap (quartier de Vung Tàu) et au port de pêche Cat Lo (quartier de Phuoc Thang).

Photo : Hùynh Anh/VNA/CVN

Selon les représentants du port Incomap, ce port réceptionne et décharge chaque année plus de 20.000 tonnes de produits de la mer, principalement des espèces de poissons pélagiques à forte valeur économique destinées à la transformation pour l’exportation.

La surveillance des navires de pêche entrant et sortant du port est strictement assurée grâce au système de journal électronique eCDT.

L’application des technologies numériques a contribué à améliorer l’efficacité de la gestion et à créer une base transparente pour la traçabilité des produits de la mer.

Selon la direction du port, aucun cas de navire de pêche dit "trois sans" (sans enregistrement, sans certificat d’inspection technique, sans licence) n’a été signalé au port ces derniers temps, et aucune violation concernant la confirmation d’entrée au port n’a été détectée.

Au port de pêche Cat Lo, les activités de sensibilisation et de diffusion des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN sont régulièrement menées auprès des pêcheurs, des armateurs et des capitaines de navires. Parallèlement, les contrôles et la surveillance des navires de pêche entrant et sortant du port sont également effectués de manière stricte.

Le port de pêche Cat Lo a également mis en œuvre la déclaration à 100 % des navires entrant et sortant du port via le logiciel de traçabilité des produits de la mer eCDT.

En outre, le port coopère régulièrement avec les forces des gardes-frontières et les autorités compétentes afin de garantir l’ordre et la sécurité et de prévenir les infractions dans le secteur des pêches.

À l’issue de cette inspection, Hoàng Nguyên Dinh a demandé aux autorités portuaires de continuer à appliquer strictement les procédures de déclaration des navires entrant et sortant des ports afin d’éviter toute activité non contrôlée.

