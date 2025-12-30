Record de demandes de billets pour la Coupe du monde de football 2026

La FIFA a déclaré lundi 29 décembre avoir reçu plus de 150 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026, établissant ainsi un nouveau record pour cette compétition, alors que la phase d'attribution aléatoire des places n'en est qu'à mi-parcours.

>> Mondial-2026 : malgré des défis, la ville de Toronto "sera prête" promet sa responsable

>> Mondial-2026 : la FIFA annonce des billets à 60 dollars pour les supporters

Photo : lodj.ma

Les supporters de plus de 200 pays et régions se sont connectés en masse à la plateforme FIFA.com/tickets après l'ouverture de la phase de vente de billets par tirage au sort aléatoire le 11 décembre. Cette phase se terminera le 13 janvier 2026.

La FIFA a indiqué que la Coupe du monde 2026 avait été sursouscrite plus de 30 fois sur la base des numéros de carte de crédit individuels vérifiés soumis avec chaque demande de billet, et que la demande est 3,4 fois supérieure au nombre total de spectateurs qui ont assisté aux 964 matchs qui composent les 22 éditions de la compétition depuis 1930.

"La Coupe du monde de la FIFA 2026 s'annonce comme le spectacle le plus grand et le plus inclusif de la planète", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Cette réponse enthousiaste des supporters passionnés reflète véritablement l'engouement mondial pour notre sport. Nous allons écrire une page d'histoire en Amérique du Nord en réunissant le monde comme jamais auparavant pour célébrer l'unité et le meilleur du football".

La Coupe du monde de football 2026 débutera le 11 juin et la finale est prévue le 19 juillet dans 16 villes du Canada, du Mexique et des États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés entre un nombre record de 48 équipes.

Xinhua/VNA/CVN