NBA : le Thunder gronde à nouveau, les Clippers confirment leur redressement

Chet Holmgren (29 points, 9 rebonds) a guidé le champion en titre Oklahoma City vers une large victoire contre Philadelphie (129-104), lors de la soirée de NBA dimanche 28 décembre qui a vu les LA Clippers confirmer leur renouveau en battant les Detroit Pistons (112-99), leaders de la Conférence Est.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les rangs du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, meilleur joueur de la Ligue (MVP) la saison dernière, a ajouté 27 points, cinq passes décisives et deux interceptions pour permettre au Thunder de signer sa 27e victoire de la saison, contre seulement cinq défaites, et conforter sa place de leader de la Conférence Ouest.

"Nous sommes parvenus à retrouver notre style de jeu et nos standards", a déclaré le remplaçant Andrew Wiggins (15 points à 6 sur 8 aux tirs). Ce succès permet au Thunder, qui restait sur deux défaites et avait perdu quatre de ses six derniers matches, de mettre fin à une spirale négative.

"Nous avons eu de bonnes journées de récupération et de bons entraînements, et nous avons simplement été un peu plus disciplinés dans notre façon de jouer", a expliqué Wiggins.

À l'Ouest toujours, les Los Angeles Clippers, avec un étincelant Kawhi Leonard, auteur de 55 points - meilleur total de sa carrière en NBA - et d'une très bonne feuille de stats (17 sur 26 tirs à 2 points, 5 sur 10 à 3 points, 16 lancers francs sur 17, 11 rebonds, 5 interceptions...), ont étouffé Detroit.

Les Pistons, malgré une deuxième défaite de rang après celle concédée vendredi dans les derniers instants au Jazz dans l'Utah, demeurent toujours leader de la Conférence Est.

Scottie Barnes : triple double

"C'était super", s'est réjoui Leonard, dont le meilleur total dans la Ligue était jusqu'alors de 45 points contre les Toronto Raptors. Mais "je dois rester concentré et garder mon calme car nous n'avons qu'un jour de repos et beaucoup de matches dans les deux prochaines semaines", a ajouté l'ailier des Clippers.

Des Clippers qui sont toujours dans le rouge (13e de la Conférence Ouest avec 10 victoires contre 21 défaites), mais qui vont beaucoup mieux. Ils ont remporté leurs quatre derniers matches.

Dans la Conférence Est, les Toronto Raptors, éreintés vendredi à Washington, ont relevé la tête devant les Golden State Warrions, qu'ils ont vaincus en prolongation (141-127) avec un triple double de Scottie Barnes (23 points, le total faramineux de 25 rebonds et 10 passes décisives).

Les Raptors ont mis fin à une série de trois victoires des Warriors, dans les rangs desquels Stephen Curry a inscrit 39 points. Ils sont toujours quatrièmes de la Conférence Est, derrière les Boston Celtics, battus à Portland (114-108).

Derrick White, grâce à un panier à trois points, a permis à Boston de revenir à un point en toute fin de match (109-108), mais Donovan Clingan lui a rendu la pareille dans les secondes suivantes, sécurisant le succès de Portland.

La série de quatre victoires des Celtics, troisième de la Conférence Est, prend fin.

Si les Clippers renaissent à l'Ouest, les Washington Wizards retrouvent des couleurs à l'Est : encore lanterne rouge avant la soirée de vendredi 26 décembre, l'équipe de la capitale fédérale a signé contre Memphis (116-112) un deuxième succès de suite, et remonte au classement.

Le pivot Alexandre Sarr, l'un des deux "Frenchies" des Wizards, a été le meilleur marqueur de son équipe avec 20 points, assortis de neuf rebonds.

AFP/VNA/CVN