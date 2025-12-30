NBA : Denver s'incline et perd Jokic, les Spurs de Wemby chutent de nouveau

Lourdement battus par le Heat à Miami (147-123), les Nuggets de Denver ont également perdu leur maître à jouer Nikola Jokic, touché à un genou lundi 29 décembre en NBA, où les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se sont de nouveau inclinés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le triple MVP est tombé au sol dans les dernières secondes du deuxième quart-temps après s'être fait marcher sur le pied par un coéquipier. Sur ce contact, son genou gauche s'est visiblement tordu vers l'intérieur.

Le Serbe, âgé de 30 ans n'est pas revenu sur le parquet après être sorti en boitant lourdement.

Le coach des Nuggets, David Adelman, a expliqué que la gravité de la blessure de sa vedette n'était pas encore établie, Jokic devant réaliser une IRM mardi 30 décembre.

"Tout ce que je sais, c'est que Jokic a une blessure au genou gauche et qu'il doit suivre la procédure. Je l'ai regardée à la mi-temps et on dirait qu'il s'est emmêlé les pieds. Il a su tout de suite que quelque chose n'allait pas", a déclaré l'entraîneur.

"Cela fait partie de la NBA. Peu importe qui se blesse, c'est déchirant. Surtout quelqu'un d'aussi spécial que lui. Nous en saurons plus demain et avancerons en tant qu'équipe" a ajouté le coach.

Jokic réalisait une grande partie avant sa sortie avec 21 points, 8 passes et 5 rebonds quand le score était encore de 63 partout. Sans lui, les Nuggets ont sombré contre Miami, encaissant un 84-60 après la pause.

Déjà privé des joueurs clés Aaron Gordon et Christian Braun, également blessés, Denver perd maintenant son maître à jouer.

Les Spurs chutent de nouveau

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette nouvelle blessure d'un joueur star, après les absences longue durée de Wembanyama pour les Spurs et Giannis Antetokounmpo pour Milwaukee, remet en lumière le débat sur les cadences infernales de la NBA.

Plusieurs joueurs et entraîneurs ont avancé que l'interminable saison régulière, longue de 82 matches, joue un rôle dans les blessures. Une hypothèse réfutée par le président de la NBA Adam Silver, selon qui aucune statistique ne prouve un lien entre les deux.

Dans les autres matches de lundi 29 décembre, Oklahoma City a conforté sa place de leader de la conférence ouest en s'imposant 140 à 129 contre les Hawks d'Atlanta.

Malmenés dans le deuxième quart temps avec un retard de dix points, les champions en titre ont redressé la barre grâce à un excellent match de Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison dernière, avec 39 points marqués.

Chet Holmgren (24 points) et Jalen Williams (20 points) ont également brillé pour le Thunder.

Battus à domicile par Cleveland 113-101, les San Antonio Spurs, deuxièmes de la conférence ouest, ont eux encaissé un deuxième revers consécutif après avoir réalisé une série de huit succès.

Le double double de Victor Wembanyama (26 points, 14 rebonds), qui a enchaîné une deuxième titularisation depuis son retour de blessure mi décembre, n'aura pas suffi pour San Antonio.

Les Spurs ont craqué dans le dernier quart-temps, avec 37 points encaissés, permettant aux Cavaliers portés notamment par Jarrett Allen (27 points, 10 rebonds) de rebondir après deux défaites d'affilée.

Battus dimanche 28 décembre après prolongation à Toronto, les Warriors se sont eux repris contre les Nets (120-107), mettant fin à leur série de trois victoires, grâce notamment à 27 points du vétéran Stephen Curry.

AFP/VNA/CVN