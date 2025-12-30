CAN-2025 : laborieuse, l'Afrique du Sud rejoint l'Égypte en huitièmes

L'Afrique du Sud, entrainée par le Belge Hugo Broos, a laborieusement dominé le Zimbabwe 3 à 2 lundi 29 décembre à Marrakech dans une partie ponctuée de plusieurs bourdes, mais se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN-2025.

Dans l'autre rencontre du groupe B disputée au même moment à Agadir, l'Égypte, déjà qualifiée et assurée de terminer première de la poule, a fait reposer ses cadres en titularisant les joueurs remplaçants qui se sont contentés de gérer les assauts de l'Angola (0-0).

À Marrakech, dans un stade presque vide mais sous les yeux du rappeur Youssoupha, les Bafana Bafana sud-africains, troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique, étaient, avant la rencontre en ballotage favorable pour rallier les phases finales de l'édition marocaine, mais souhaitaient assurer la deuxième place du groupe avec une victoire sur le Zimbabwe.

Les partenaires de Lyle Foster ont d'ailleurs entamé la partie tambour battant la partie, lorsque sur une attaque décalée côté gauche, Tshepang Moremi a repiqué dans l'axe, enroulé sa frappe que le défenseur zimbabwéen Gerald Takwara a contré, lobant ainsi son propre gardien (1-0, 6e).

Loin d'abdiquer, le Zimbabwe virtuellement éliminé, a entretenu l'espoir dix minutes plus tard grâce à un exploit personnel de Tawanda Maswanhise.

À l'entrée de la surface, l'attaquant de Motherwell, 4e du championnat écossais, s'est joué d'un premier défenseur, puis d'un second avant de croiser sa frappe du droit (1-1, 19e).

Festival de bourdes à Marrakech

Une nouvelle erreur de la défense zimbabwéenne -une tête mal ajustée de Divine Lunga à son gardien- a permis à l'attaquant de Burnley, Lyle Foster, un temps passé par Monaco et rare joueur sud-africain à jouer hors de son pays, de redonner de la tête l'avantage aux siens (2-1, 50e).

Le Zimbabwe s'est encore permis d'y croire après une énième bévue lorsque Ronwen Williams, le gardien des Bafana Bafana a remporté son duel face à Maswanhise mais telle une partie de billard, le ballon a heurté la tête de Aubrey Modiba pour finir dans le but sud-africain (2-2, 74e).

L'Afrique du Sud a finalement obtenu le dernier mot de ce match laborieux, avec un nouveau cadeau zimbabwéen et l'aide de la VAR qui a sanctionné une main dans la surface de Marvelous Nakamba d'un pénalty transformé par Oswin Appolis (3-2, 82e).

Une nouvelle fois poussive, elle rejoint néanmoins l’Égypte en huitièmes de finale, où elle affrontera le deuxième du groupe F, celui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Pas une sinécure.

L’Égypte, elle, attend patiemment son adversaire à Rabat : un des quatre meilleurs troisièmes de groupe, pas encore déterminés.

Ce ne sera pas l'Angola, troisième de ce groupe B, qui avec deux points, aura du mal à en être. Le Zimbabwe, 4e, est d'ores et déjà éliminé.

