Mondial-2026 : la FIFA annonce des billets à 60 dollars pour les supporters

Les supporters des équipes qualifiées pour le Mondial-2026 de football paieront leur billet 60 dollars (environ 51 euros) par match, a annoncé mardi 16 décembre la FIFA en réponse aux associations qui dénonçaient des tarifs "astronomiques".

Photo : AFP/VNA/CVN

Une nouvelle "catégorie +Supporter Entry+" proposera des billets "à 60 dollars américains chacun et disponibles pour les 104 matches", y compris la finale de la Coupe du monde, qui réunira 48 équipes l'été prochain aux États-Unis, Mexique et Canada, a précisé la FIFAa dans un communiqué.

"Cette initiative vise à soutenir davantage les supporters qui suivent leur équipe nationale tout au long du tournoi", a ajouté l'instance dirigeante du football mondial.

Mardi soir 16 décembre, le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué l'annonce sur son compte X.

"Mais en tant que personne qui économisait autrefois pour s'acheter des billets pour l'Angleterre, j'encourage la FIFA à faire davantage pour rendre les billets plus abordables afin que la Coupe du monde ne perde pas le lien avec les véritables supporters qui rendent ce sport si spécial", a-t-il nuancé.

Jeudi dernier, l'association Football Supporters Europe (FSE) s'était indignée des "tarifs astronomiques (...) imposés par la FIFA aux supporters les plus fidèles".

Selon les informations de FSE qui affirmait avoir vu "les grilles tarifaires publiées progressivement et confidentiellement par la FIFA", suivre son équipe du premier match jusqu'à la finale "coûterait au minimum 6.900 dollars (environ 6.000 euros)" à un supporter, "soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar".

Mardi soir 16 décembre, FSE a réagi en soulignant que "cela montre que la politique de billetterie de la Fifa n'est pas immuable, qu'elle a été décidée à la hâte et sans consultation appropriée" mais que "les révisions ne vont pas assez loin pour être satisfaisantes".

L'association de supporters a également critiqué l'absence de dispositions en faveur des supporters handicapés ou de leurs accompagnateurs.

La FIFA a déclaré que si des supporters achetaient des billets pour les matchs des phases à élimination directe et que leur équipe était éliminée avant, "les frais administratifs leur seraient remboursés".

Selon l'organisation, "20 millions de demandes de billets ont été reçues à ce jour pendant la phase actuelle de vente par tirage au sort", qui a débuté jeudi dernier 11 décembre.

AFP/VNA/CVN