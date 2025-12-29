Ski : 5 sur 5 pour la reine Shiffrin, encore imbattable en slalom à Semmering

Rien n'arrête Mikaela Shiffrin, même pas une première manche plutôt manquée et une adversaire de taille, la Suissesse Camille Rast: l'Américaine a remporté dimanche 28 décembre à Semmering son cinquième slalom de la saison, en autant d'épreuves, à la faveur d'une seconde manche de haut vol.

>> Ski : Shiffrin remporte le slalom de Courchevel, 105e victoire en Coupe du monde

>> Ski : Goggia prend sa revanche à Val d'Isère, encore un podium pour Vonn

>> Ski alpin : Schwarz reverdit à Alta Badia

>> Ski : à Alta Badia, le Norvégien McGrath souffle la victoire à Clément Noël

Photo : AFP/VNA/CVN

Manifestement imperméable à la pression, le reine du slalom, "seulement" quatrième de la manche initiale, a remonté plus d'une demi-seconde sur Rast, qui termine à 9/100e. Déjà deuxième la veille du géant, la meilleure performance de sa carrière dans cette spécialité, la Suissesse de 26 ans n'a pas grand-chose à se reprocher. Elle est assez largement "la meilleure de toutes les autres", la troisième, l'Albanaise Lara Colturi, finissant à une demi-seconde.

Mikaela Shiffrin avait simplement décidé qu'elle ne s'inclinerait pas pour la première fois de l'hiver en slalom sur une piste où elle a accumulé tant de succès (huit au total avec celui de dimanche 28 décembre), et qu'elle étendrait son record de victoires en Coupe du monde à 106.

"Celle-ci était dure! Ça a été vraiment une journée difficile. Vous avez vu le niveau de ces filles? C'était un gros combat... et il a fallu que je sorte vraiment le meilleur de moi-même", a commenté l'Américaine, sourire modeste.

"J'ai dû me reconcentrer après la première manche... Je ne sais pas si +parfait+ (pour la seconde, NDLR) est le mot qui convient mais, oui, c'est une belle fin d'année", a ajouté la skieuse de 30 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Rast en forme

Au moment de basculer vers 2026, il s'agira pour Mikaela Shiffrin de maintenir un tel (haut) niveau en slalom jusqu'aux JO de Milan Cortina (6-22 février). Et, même si elle occupe la place de leader au classement général de la Coupe du monde, de retrouver enfin toutes ses sensations en géant, où le podium lui échappe depuis sa blessure à l'abdomen fin 2024 -elle n'a encore terminé que sixième samedi.

Alors que la Néo-Zélandaise Alice Robinson est sortie lors de ce même géant, ne marquant aucun point du week-end, sa nouvelle première "rivale" dans la course au gros globe est Camille Rast. La Suissesse est à près de 200 points (698 contre 503) mais elle a décroché les septième et huitième podiums de sa carrière à Semmering, preuve de sa forme ascendante.

Lara Colturi, qui en est elle à quatre podiums en slalom cette saison, reste la dauphine de l'Américaine au classement général de la spécialité, mais le gouffre est là encore plus important (220 points d'écart après cinq courses!).

AFP/VNA/CVN