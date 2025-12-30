CAN-2025 : le Maroc se qualifie sans trembler face à la Zambie

Sous pression devant son public, le Maroc n'a pas dérogé à son statut de favori de la CAN-2025 en surclassant la Zambie (3-0) pour finir premier de son groupe et filer en 8 e de finale, lundi 29 décembre à Rabat.

Après une victoire inaugurale face aux Comores (2-0) et un match nul décevant contre le Mali (1-1), les demi-finalistes du dernier Mondial étaient soumis à forte pression lors de l'ultime journée du groupe A.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pas indispensable pour valider la qualification, la victoire était impérative pour le sélectionneur Walid Regragui, cible récurrente des critiques des supporters du royaume chérifien, pays hôte de la compétition.

Pour calmer les esprits, Regragui a décidé de lancer Achraf Hakimi, son capitaine blessé depuis le 4 novembre et préservé lors des deux premiers matches. Le latéral du Paris-SG est entré en jeu à la 64e minute et s'est montré rapidement en jambes avec un extérieur du pied détourné in extremis par le gardien zambien Willard Mwanza (81e).

Hakimi entrant et en jambes

Les Lions de l'Atlas avaient de toute façon déjà plié le match. D'abord après une tête plongeante d'Ayoub El-Kaabi (9e), avant que Brahim Diaz ne double la mise (27e). Buteur lors de chacun des trois matches de poule d'une CAN, le joueur du Real Madrid a égalé la performance de la légende marocaine Ahmed Faras, Ballon d'or africain en 1975 mort en juillet dernier.

Dans l'antre du stade du Prince Moulay Abdallah, chants, loupiotes et ola géante ont salué la prestation virevoltante des Lions face à des Chipolopolos (littéralement "boulets de cuivre") zambiens aux jambes bien lourdes.

Le clou du spectacle a été un ciseau retourné d'El-Kaabi (51e), qui a mis les Marocains à l'abri et permis à l'attaquant de l'Olympiakos de devenir co-meilleur buteur de la compétition avec son coéquipier Diaz et l'Algérien Riyad Mahrez (trois buts).

Walid Regragui s'est dit "satisfait" à l'issue de ce "match complet" au micro de BeIN Sports. "On a toujours dit qu'il fallait monter en puissance. Le plus important est de finir premier. C'est une nouvelle compétition qui commence".

Avec sept points en tête du groupe A, le Maroc termine loin devant le Mali (3 pts), qui a été tenu en échec 0-0 par les Comores, lundi 29 décembre à Casablanca. Un troisième match nul consécutif pour les Aigles (après leurs 1-1 contre la Zambie et le Maroc), suffisant toutefois pour se hisser en huitièmes de finale.

Pour cette nouvelle phase à élimination directe, le Maroc jouera dimanche 4 janvier contre le meilleur troisième du groupe C, D ou E. Le Mali affrontera samedi 3 janvier le deuxième du groupe C, qui comprend notamment la Tunisie et le Nigeria.

AFP/VNA/CVN