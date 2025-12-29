CAN-2025: les enjeux de la troisième journée de la phase de groupes

Le Maroc, pays-hôte, et le Sénégal, les deux favoris de la CAN-2025, doivent valider leur qualification pour les huitièmes de finale, tandis que l'Égypte, le Nigeria, déjà qualifiés, vont pouvoir faire tourner lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes qui débute lundi 29 décembre.

Photo : AP/VNA/CVN

L'Algérie qui s'est imposée (1-0) contre le Burkina Faso dimanche 28 décembre, a rejoint les Pharaons et les Super Eagles parmi les équipes qualifiées dès la deuxième journée, assurées de terminer première de leur groupe.

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, et le Cameroun, en quête d'ordre dans sa tanière, se sont neutralisés (1-1) dimanche soir 28 décembre. Mais leur match nul a fait une victime, le Gabon, premier éliminé, après sa défaite face au Mozambique (3-2).

À l'issue de la phase de groupes, mercredi 31 décembre, les quatre meilleurs troisièmes des six poules rallieront aussi les huitièmes, ce qui laisse une marge importante pour les favoris qui ont manqué leur début.

Ainsi, malgré une victoire et deux cinglantes défaites en 2023, la Côte d'Ivoire s'était qualifiée in extremis pour la phase finale en tant que quatrième meilleur troisième pour finalement s'imposer chez elle en montant en puissance durant les matches à élimination directe.

Le Maroc en ballottage très favorable

Grâce à sa victoire inaugurale face aux Comores 2-0, puis à son match nul contre le Mali 1-1, le Maroc, grand favori de la compétition, n'a besoin que d'un nouveau match nul face à la Zambie lundi 29 décembre pour terminer premier de son groupe, à condition tout de même que le Mali ne s'impose pas avec plus de deux buts d'écart contre les Comores.

Même une défaite ne priverait pas les Lions de l'Atlas de la première place de leur groupe si le Mali et les Comores faisaient match nul. Mais tout le monde au Royaume attend une victoire des hommes de Walid Regragui. Le sélectionneur a une pression énorme sur les épaules, qui s'intensifie après les débuts cahin-caha de son équipe et dont le salut passe par une victoire finale à Rabat le 18 janvier.

Pour calmer la fronde montante, Regragui, qui ne dévie pas de ses idées et de ses choix, va enfin lancer Achraf Hakimi, son capitaine, blessé depuis le 4 novembre et "prêt à jouer", mais qui a été préservé lors des deux premiers matches.

Le Sénégal moins serein

Si les Lions de la Teranga ont impressionné lors de leur victoire inaugurale face au Botswana (3-0), ils ont dû batailler pour arracher un nul (1-1) face à la République démocratique du Congo avec qui ils partagent la tête du groupe D avec quatre points.

Le Sénégal doit désormais battre le Bénin mardi 30 décembre à Tanger et espérer un accroc de la RDC face au Botswana pour assurer la première place du groupe. Il dispose néanmoins grâce à ses trois buts lors du premier match d'un peu d'avance à la différence de buts, le deuxième critère pour départager deux équipes après leur résultat en confrontation directe.

Dans le groupe D, la deuxième place est la moins enviable puisqu'elle fait croiser le fer en huitièmes avec le premier du groupe E, l'Algérie.

Égypte et Nigeria tranquilles

L'Égypte de Mohamed Salah, poussive, et le Nigeria de Victor Osimhen, qui s'est fait peur en fin de rencontre face à la Tunisie (3-2), peuvent voir venir : ces deux équipes sont déjà qualifiées et assurées de terminer premières de leur groupe, après deux victoires en deux matches, combinées au match nul de leur dernier adversaire respectif, l'Angola pour l'Égypte et l'Ouganda pour le Nigeria.

Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, et Eric Chelle, celui des Super Eagles, vont donc pouvoir faire tourner leur effectif en attendant de connaître l'identité de leur adversaire en huitième, un troisième de groupe dans les deux cas.

L'Afrique du Sud, pas vernie par l'arbitrage face à l'Égypte (1-0) et la Tunisie, qui s'est réveillée trop tard contre le Nigeria, n'ont pourtant pas hypothéqué leurs chances grâce leur victoire lors de leur première rencontre.

Probables deuxièmes de leur groupe, respectivement le B et le C, elles croiseront le fer avec un autre deuxième de groupe, celui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour les Bafana Bafana, celui du Maroc et du Mali pour les Aigles de Carthage.

L'Algérie de retour

L'Algérie (groupe E) va revoir la phase à élimination directe pour la première fois depuis 2019 en battant difficilement le Burkina Faso grâce au troisième but de son capitaine Riyad Mahrez. Elle affronte mercredi 31 décembre la Guinée équatoriale, battue par le Soudan (1-0) et dernière du groupe. L'autre match entre Burkinabè et Soudanais, ex aequo avec trois points, sera décisif pour la qualification.

Moins gâté par le tirage au sort, le champion d'Afrique 2019, qui termine premier de son groupe, affrontera le deuxième du groupe D, celui du Sénégal, au lieu d'un des quatre meilleurs troisièmes.

Le Gabon éliminé

Avec quatre points chacun après leur match nul épique dimanche 28 décembre à Marrakech, Côte d'Ivoire et Cameroun, les deux "frères ennemis" du football africain, sont en ballotage très favorable pour se qualifier lors de la dernière journée et font un premier éliminé, le Gabon, battu (3-2) par le Mozambique.

La Côte d'Ivoire défiera d'ailleurs les Panthères, défaites deux fois lors de leurs deux premiers matches et qui sont sûres de terminer à la dernière place du groupe F.

Le Cameroun, en plein renouveau, se verra proposer un nouveau test face au Mozambique qui peut encore terminer premier du groupe grâce à sa victoire sur le Gabon, la première de son histoire en Coupe d'Afrique.

AFP/VNA/CVN