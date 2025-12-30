Foot : Claude Puel nouvel entraineur de l'OGC Nice "jusqu'à la fin de la saison"

Claude Puel est le nouvel entraineur de l'OGC Nice " jusqu'à la fin de la saison ", succédant à Franck Haise, a annoncé lundi 29 décembre le club dans un communiqué de presse.

>> Foot : Franck Haise n'est plus entraineur de Nice, Claude Puel pressenti

Passé à Nice de 2012 à 2016, Puel "entame dès aujourd'hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l'équipe", qui traverse une crise depuis de longues semaines, a indiqué le club.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dimanche 28 décembre, l'OGC Nice a mis fin à sa collaboration avec Franck Haise "en accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive".

Franck Haise "souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive", a-t-il déclaré dans le communiqué.

"Entraîneur expérimenté et fin connaisseur du club", Claude Puel sera accompagné de Julien Sablé et Cédric Varrault comme adjoints et Stéphane Cassard comme entraineur des gardiens, selon l'OGC Nice.

Une conférence de presse de présentation est prévue lundi 29 décembre à 12h30.

Cette décision intervient dix jours après la nomination de l'ancien dirigeant Jean-Pierre Rivère à la place de Fabrice Bocquet comme PDG du club. Arrivé en novembre 2022 comme directeur général, Bocquet était devenu PDG et avait succédé à Rivère en début de saison.

Le prochain match de Nice est la réception de Strasbourg samedi 3 janvier (19h00) lors de la 17e journée de Ligue 1.

La série noire de neuf défaites consécutives - un record dans l'histoire du club - a été stoppée le 21 décembre en Coupe de France face à Saint-Étienne (2-1).

La crise a également débordé en dehors des terrains, après des incidents fin novembre avec des supporters qui s'en étaient pris aux joueurs, au staff de Franck Haise et à la direction.

Près de 200 supporters ultras étaient venus devant le centre d'entraînement exprimer leur colère face aux joueurs et dirigeants niçois, de retour d'un match à Lorient après avoir perdu dans l'après-midi (3-1) en Ligue 1, leur sixième défaite de rang toutes compétitions confondues à l'époque.

Des plaintes ont été déposées par des joueurs et par le club contre X et une enquête a été ouverte pour "violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d'un délit contre l'intégrité corporelle".

AFP/VNA/CVN