Des restes de 12 soldats volontaires et d'experts tombés au Laos sont rapatriés

Les restes de 12 martyrs, soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés dans deux provinces lao de Salavan et Sekong pendant la guerre ont été remis à la partie vietnamienne pour rapatriement lors d'une cérémonie tenue le 19 mai à Salavanh, au Sud du Laos.

Cette cérémonie a été organisée par le consulat général du Vietnam à Paksé, en coopération avec le commandement militaire de la province de Thua Thiên Huê et la province de Salavan.

Lors de la cérémonie, les représentants des deux pays ont respectueusement offert des fleurs et de l'encens pour rendre hommage et exprimer leur gratitude aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour leur noble mission internationale.

Suite à cette cérémonie, les restes de 12 martyrs ont été ramenés au pays par le commandement militaire de la province de Thua Thiên Huê pour organiser une cérémonie commémorative et d'enterrement au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la province.

La recherche et la collecte des restes des Héros morts pour la Patrie est une activité qui revêt une importance sacrée, illustrant la tradition vietnamienne "Quand on boit de l'eau, on pense à la source".

Il s'agit également d'un geste de reconnaissance, de respect et de gratitude pour les grandes contributions des soldats décédés, répondant ainsi aux souhaits de leurs proches, de leurs familles et des habitants de tout le pays, contribuant ainsi à l'éducation des traditions révolutionnaires et patriotiques pour les peuples du Vietnam et du Laos.

