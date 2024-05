Rapatriement des restes de 87 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

Les restes de 87 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champs d’honneur au Laos ont été rapatriés au Vietnam lors d'une cérémonie tenue le 22 mai dans le district de Ky Son, province de Nghê An (Centre).

Ces ossements avaient été retrouvés dans les trois provinces lao de Xiengkhouang, Vientiane et Xaysomboun, durant la campagne de la saison sèche 2023-2024.

Lors de la cérémonie, les représentants des deux pays ont rendu hommage et exprimé leur gratitude aux martyrs qui avaient sacrifié leur vie pour leur noble mission internationale.

Après cette cérémonie, les restes de 87 soldats volontaires et experts vietnamiens seront remis au Service provincial du travail, des invalides et des affaires sociales de Nghê An.

Une cérémonie commémorative et d'enterrement au cimetière des Héros morts pour la Patrie du district de Nghi Lôc, province de Nghê An, se tiendra le 24 mai.

