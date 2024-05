Hà Tinh

Inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Laos

Le 17 mai, au cimetière national des martyrs de Nâm, district de Huong Son, le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Hà Tinh (Centre) ont organisé une cérémonie commémorative et d’inhumation de 11 restes de martyrs volontaires vietnamiens tombés au Laos.

Pendant la saison sèche 2023-2024, l'équipe a fouillé et rassemblé les restes de 11 martyrs : deux martyrs sacrifiés dans la capitale Vientiane et 9 martyrs dans la province de Bolikhamxay.

Les restes des martyrs retrouvés restent encore inconnus.

En réalisant des politiques des deux Partis, deux États et deux gouvernements du Vietnam et du Laos, depuis 1999, avec l'aide lao, l'équipe de collecte de la province de Hà Tinh a fouillé, rassemblé et rapatrié les restes de 821 soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Laos.

