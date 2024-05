Le PM demande le renforcement de la sécurité et de l'hygiène au travail

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a signé mardi 21 mai le télégramme officiel N°51/CD-TTg demandant une amélioration et un renforcement de la sécurité et de l'hygiène au travail.

Le télégramme est adressé aux ministres, aux chefs des organes ministériels et des agences gouvernementales, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.

Ces dernières années, la sécurité et l'hygiène au travail ont été promues et ont donné des résultats positifs. Toutefois, de graves accidents du travail ont récemment eu lieu, causant de nombreux blessés et morts, affectant la production et le développement socio-économique.

Pour améliorer rapidement la sécurité et l'hygiène au travail et garantir une sécurité absolue aux travailleurs, le Premier ministre a demandé au ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de renforcer la gestion publique, d'effectuer régulièrement des contrôles et des inspections et de veiller à la mise en œuvre stricte des politiques et lois sur la sécurité et l'hygiène au travail, en particulier dans les projets et ouvrages clés.

Le ministre de l'Information et de la Communication, les directeurs généraux de la Télévision nationale du Vietnam, de la Voix du Vietnam et de l'Agence Vietnamienne d'Information sont appelés à sensibiliser davantage les employeurs et les employés à la sécurité et l'hygiène au travail, à honorer les bons exemples et les expériences positives dans ce domaine.

Les ministres, les chefs des organes ministériels et des agences gouvernementales sont chargés d'ordonner aux unités et entreprises en opération dans les secteurs placés sous leur gestion d'examiner attentivement les réglementations, normes et procédures en matière de sécurité et d'hygiène au travail, de remédier rapidement aux lacunes et de garantir une sécurité absolue aux travailleurs. Ils sont également invités à renforcer les contrôles et à sanctionner sévèrement les infractions.

Les présidents des Comités populaires de niveau provincial doivent considérer la sécurité et l'hygiène au travail comme une tâche régulière et à long terme, d'une grande importance pour le développement socio-économique local et la sécurité des personnes.

