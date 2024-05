Développement de dizaines de milliers de logements sociaux

>> Le développement du logement social, un pilier pour le bien-être et la croissance

>> Dông Nai envisage 10.000 logements sociaux d'ici 2025

>> Le PM veut diversifier les ressources pour développer les logements sociaux

Photo : CTV/CVN

Plus précisément, dans la région du Nord, Bac Ninh prévoit de réaliser cinq projets (6.000 appartements) ; Hai Phong, 08 projets (3.925) ; Quang Ninh, trois projets (1.600) ; Hanoï, trois projets (1.181) ; Bac Giang, deux projets (2.428) et Hà Nam, quatre projets (1.666)

Dans les régions du Centre et du Sud, Dà Nang compte trois projets totalisant 1.880 appartements ; Binh Duong, 20 projets (4.500 appartements) ; Cân Tho, deux projets (1.535) ; An Giang, quatre projets (1.907).

Binh Phuoc vise à achever l'investissement dans la construction d'environ 10.996 appartements d'ici 2025, dont 998 pour les personnes à faible revenu et 9.998 pour les travailleurs des parcs industriels. Pour la période 2026-2030, la réalisation d’environ 33.248 chantiers d’appartements continuera. Parmi eux, 2.498 sont destinés aux personnes à faible revenu et 30.750 aux travailleurs du parc industriel.

De son côté, la province méridionale de Dông Nai vise l’objectif de construire environ 10.000 appartement d'ici 2025. En 2024, la province commencera la construction de cinq projets, sept autres seront lancées en 2025.

Pour ce qui est de Hô Chi Minh-Ville, selon un rapport du Comité populaire municipal, la ville compte six projets en cours de réalisation, totalisant plus de 4.700 appartements pour un lancement sur le marché prévu en 2024. D’ici fin 2025, elle doit développer 29.381 logements sociaux et logements pour travailleurs (environ 2 millions de m2 de surface).

Par ailleurs, de nombreuses entreprises participent également au développement de projets de logements sociaux pour répondre à la forte demande de ce segment du marché. En effet, Vinhomes a lancé deux projets de logements sociaux sous la marque Happy Home ayant une superficie de plus de 100 ha dans la ville de Hai Phong et un projet dans la province de Khanh Hoà sur une superficie de 87,64 ha.

Davantage de soutiens législatifs

L'amendement des Lois sur le logement et le commerce immobilier approuvé par l'Assemblée nationale dépassera les obstacles et contribuera à maximiser l'exploitation des ressources et à promouvoir une forte croissance du marché immobilier.

Photo : Vnexpress/CVN

Plus précisément, dans la nouvelle Loi sur le logement, les entreprises de développement de logements sociaux bénéficient de davantage d'incitations. 20% du fonds foncier d'habitation sera à la charge des localités qui devront disposer de politiques de développement de l'habitat et de fonds fonciers adaptés. Dans le même temps, les investisseurs bénéficieront d'une exonération fiscale pour la construction de logements sociaux.

Selon les dirigeants du Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, l'objectif de développer des dizaines de milliers de logements sociaux ne sera pas facile si la ville ne simplifie pas radicalement les procédures existantes.

Car en plus des procédures d'approbation de la politique d'investissement, de reconnaissance des investisseurs, d'approbation de la planification détaillée à l'échelle 1/500, d'approbation des investissements, d'attribution des terrains et de calcul des frais d'occupation des sols, les projets de logements sociaux doivent s’acquitter de nombreuses autres formalités telles que l’évaluation du prix de vente, la confirmation de l'acheteur, la location de logements sociaux… Tout cela conduit à ce que de nombreux investisseurs n’envisagent pas de participer.

Le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville a proposé que le Premier ministre, les ministères, les branches publient prochainement des documents d'orientation et unifient les processus et procédures d'investissement et de construction. À partir de là, les localités réduiront ou connecteront les procédures pour réduire la durée et les coûts de traitement des demandes.

Lê Hoàng Châu, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que le développement de logements pour les personnes à revenu faible et moyen nécessite une politique distincte sur la base de la politique de logement social de l'État pour attirer la participation des entreprises.

Vo Tân Duc, président par intérim du Comité populaire provincial de Dông Nai, a déclaré que la province dispose de plus de 1.000 hectares de terrains destinés au logement social, avec 12 projets proposés. Mais la réalisation est encore lente en raison de procédures juridiques relatives aux appels d'offres, à l'évaluation de la politique d'investissement et à l'ajustement de la politique d'investissement.

Thao Nguyên/CVN