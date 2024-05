Action anticipée : une approche proactive de la gestion des catastrophes

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Hoàng Hiêp, l’action anticipatoire est une nouvelle approche dans la gestion des catastrophes, visant à améliorer la prévention et la préparation aux catastrophes.

Agir avant l’apparition d’un risque prévu permet de protéger la vie et les moyens de subsistance des personnes vulnérables. Selon le responsable, il est primordial que les alertes et les prévisions soient précises et diffusées aux communautés vulnérables en temps voulu, transposées rapidement en actions préventives, selon le responsable.

Pauline Fatima Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a souligné la nécessité de renforcer la coopération au sein du partenariat pour la réduction des risques de catastrophe, indiquant qu’une action et une préparation précoces peuvent atténuer considérablement l’impact des catastrophes naturelles.

Le Vietnam, l’un des pays les plus durement touchés par le changement climatique, est le théâtre de nombreux types de catastrophes naturelles. Ces 30 dernières années, les catastrophes naturelles ont fait près de 400 morts et disparus en moyenne annuelle, et causé des pertes économiques évaluées à environ 1%-1,5% du PIB.

Les activités de la Semaine nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles en 2024 ont été lancées en mai sur le thème "Action anticipée : une approche proactive de la gestion des catastrophes".

Les activités d’anticipation comprennent notamment le renforcement des systèmes de prévision et d’alerte en cas de catastrophe, la diffusion des informations sur les catastrophes naturelles aux communautés locales, l’inspection et le maintien de la sécurité des structures de prévention et de contrôle des catastrophes, et l’évacuation des résidents des zones dangereuses vers des endroits sûrs.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a recommandé aux localités de déployer des des solutions harmonisées pour mettre en œuvre les “trois piliers” de l’action précoce : améliorer l’information, planifier, mettre en œuvre une action précoce et disposer des ressources financières suffisantes.

