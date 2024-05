Hô Chi Minh-Ville ne facturera aucun frais pour cinq procédures administratives en ligne

Hô Chi Minh-Ville ne facturera aucun frais pour cinq procédures administratives effectuées en ligne du 29 mai 2024 jusqu'à fin 2025, a annoncé le Service municipal de l'information et de la communication.

>> Le PM demande de résoudre rapidement les procédures administratives lourdes

>> Le Premier ministre préside une réunion sur la réforme administrative

Photo : VNA/CVN

Cette politique, approuvée par le Conseil populaire municipal lors de sa 15e réunion le 19 mai, s'inscrit dans le cadre du plan de transformation numérique 2024 de la mégapole du Sud visant à encourager les citoyens et les entreprises à utiliser des modes de transaction en ligne lors des procédures administratives.

Elle couvre les frais de l'enregistrement de l’état civil et de l’enregistrement des entreprises, de la délivrance du permis de travail pour les étrangers, des certificats de droit d'utilisation de terrains et de propriété de logements et de biens fonciers, ainsi que du permis de construire.

Les citoyens et les entreprises effectuant des transactions connexes via le portail municipal de résolution des procédures administratives à l'adresse https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn ou le portail national de la fonction publique à l'adresse https://dichvucong.gov.vn, seront totalement exonérés des frais et charges.

En 2021, Hô Chi Minh-Ville a été la première localité au Vietnam à réduire de moitié les frais de procédures administratives en ligne.

La politique a été chaleureusement accueillie par l'opinion publique et sélectionnée par le Comité directeur national de la transformation numérique comme modèle typique à reproduire à l'échelle nationale.

VNA/CVN