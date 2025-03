Ramuwam, la fête qui unit et renforce l’identité culturelle des Chams Bani

Chaque année, les Chams adeptes de l’Islam Bani célèbrent Ramuwam, l’une de leurs fêtes les plus importantes. En 2025, cette période s’étend du 28 février au 29 mars. Ce mois sacré ne se limite pas au jeûne et aux prières adressées à Allah, mais se caractérise également par des rites d’entretien des tombes, des offrandes aux ancêtres et de nombreuses activités culturelles et sportives.