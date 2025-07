Le Vietnam suit de près les évolutions en Mer Orientale

Toutes les activités de recherche, d’exploration menée par des pays étrangers dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam - établis conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) - sans l’accord du Vietnam constituent une violation de sa souveraineté et de sa juridiction.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réagissant à une question de journaliste concernant les activités illégales de navires chinois menant des opérations de prospection dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam, lors de la conférence de presse régulière tenue l’après-midi du 3 juillet à Hanoï par le ministère.

Elle a souligné que les autorités vietnamiennes suivaient de près la situation en Mer Orientale et qu'elles mettaient en œuvre des mesures conformes au droit international et à la législation vietnamienne, afin de défendre les droits et intérêts légaux et légitimes du pays.

