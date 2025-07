Quang Ninh : synergie des forces pour attirer les investissements directs étrangers

La province de Quang Ninh (Nord) s’engage à apporter du soutien aux entreprises, à accélérer la réforme administrative et à améliorer l'environnement d'investissement pour atteindre l'objectif de croissance de plus de 14%.

Ces dernières années, les investissements dans la province de Quang Ninh, réalisés par de grandes entreprises fabriquant des produits de haute technologie et faisant partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont généré d'importants revenus d'exportation et de nombreuses opportunités d'emploi pour les travailleurs locaux et les régions voisines.

Initialement, la province de Quang Ninh a créé des filières industrielles de haute technologie dans le textile et l'habillement, la construction mécanique, l'assemblage d'équipements électriques et électroniques, ainsi que des complexes industriels pour la fabrication et l'assemblage de composants automobiles dans ses parcs industriels.

Selon le représentant d'Amata Ha Long Urban Joint Stock Company, investisseur dans les infrastructures du parc industriel à Song Khoai (Quang Yên), Amata a jusqu'à présent attiré plus de 20 investisseurs de nombreux pays et territoires, comme Hong Kong (Chine), Taïwan, le Japon, la République de Corée et des pays européens, pour un capital social total de 3 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit que ce chiffre continue d'augmenter en 2025. Huang Chao Wei, Pdg de Dibel New Material Technology Co., Ltd., a indiqué que la société opère actuellement dans le domaine des matériaux de haute technologie, se spécialise dans la production de panneaux PMMA et investit dans un projet du pôle industriel à l'est de Dam Ha B. La société pourra démarrer la production fin décembre si le projet est mis en œuvre sans problème.

Outre les investissements dans les parcs et pôles industriels, la province de Quang Ninh a récemment continué d'apporter des investissements dans des projets clés des domaines du tourisme, des loisirs, des terrains de golf et des zones urbaines. De nombreux grands projets ont été lancés ou promus au deuxième trimestre 2025, tels que : le centre de maintenance et de réparation aéronautique à Van Don, le casino à Vân Dôn (dont la construction devrait débuter cette année), la zone de Phuong Dông (Vân Dôn) et la zone de Ninh Duong (Mong Cai).

Selon le Comité populaire de la province de Quang Ninh, fin mai 2025, 144 projets hors budget étatique avaient été évalués et signalés dans la région. Parmi eux, 45 étaient de nouveaux projets d'investissement, pour un capital social total de plus de 65.000 milliards de dôngs. En ce qui concerne l'attraction de capitaux d'investissement nationaux et étrangers, la valeur totale atteint plus de 12.500 milliards en dôngs, soit une hausse de 47,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), huit nouveaux projets ont été agréés pour un capital total de 139,92 millions de dollars, ainsi que huit augmentations de capital pour un supplément total de 94,09 millions de dollars, portant le total des capitaux IDE à 234,09 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2025.

Davantage de soutien aux entreprises

En 2025, la province de Quang Ninh vise une croissance du PIB de 14% ou plus, conservant ainsi une position de leader en matière de croissance régionale.

La province de Quang Ninh a notamment résolument mis en œuvre des solutions innovantes et performantes pour se doter d'une administration moderne et professionnelle, au service des entreprises. Elle a également mis l'accent sur le soutien aux investisseurs. Les difficultés et les obstacles rencontrés par les entreprises sont rapidement surmontés, enrayant ainsi la stagnation et créant un attrait croissant pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Pham Xuân Dài, chef de la gestion de la zone économique de Quang Ninh, a déclaré : "Le conseil de gestion de la zone économique de Quang Ninh continuera à promouvoir l'amélioration de l'environnement d'investissement et à raccourcir le temps de traitement des procédures administratives par rapport aux réglementations, en créant des conditions favorables pour attirer les grandes entreprises et les investisseurs de marque à investir dans les parcs industriels de la province".

Selon Vu Dai Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, l'objectif principal de la suppression des difficultés et des obstacles aux projets d'investissement est de promouvoir le développement socio-économique de la région et d'améliorer la qualité de vie des habitants.

À l'avenir, les organismes compétents s'attacheront à finaliser la construction des terrains pour les principaux projets d'investissement hors budget, afin que la baisse des prix des terrains n'empêche pas la progression des investisseurs. De plus, ils mettront à jour et appliqueront activement les nouvelles réglementations en matière d'investissement et de planification, contribuant ainsi à réduire les délais de mise en œuvre des procédures administratives liées aux projets d'investissement.

