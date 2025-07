Promotion de l’image de Hai Phong à l’international à travers la 3e réunion de l’ABAC

>> La 3e réunion du Conseil consultatif des hommes d’affaires se tiendra à Hai Phong

L’un des événements phares sera la conférence de promotion des investissements intitulée "Hai Phong - Destination stratégique de la nouvelle ère", qui devrait réunir environ 1.000 participants.

Photo : HP/CVN

Selon Lê Trung Kiên, chef de l’Autorité de la zone économique de Hai Phong (HAI PHONG ECONOMIC ZONE AUTHORITY - HEZA), cette conférence permettra de mettre en valeur les atouts et les nouveaux espaces de développement de la ville, son climat d’investissement et ses politiques incitatives. Elle favorisera également la mise en relation entre les entreprises locales et les investisseurs mondiaux. Dans ce cadre, six protocoles d’accord seront signés et des certificats d’investissement seront remis à 23 grands projets représentant un capital total d’environ 15 milliards de dollars.

Selon Trân Thi Hoang Mai, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, l’événement contribuera à faire connaître le potentiel touristique et culturel de Hai Phong auprès de la communauté d’affaires internationale, et à promouvoir son patrimoine, ses paysages, et à attirer davantage de visiteurs nationaux et étrangers.

Le secteur de la culture, des sports et du tourisme organisera des spectacles artistiques et des visites pour les participants, notamment au village de céramique Chu Dâu, à la baie de Lan Ha, à l’archipel de Cat Bà, ainsi qu’à des stands d’exposition présentant la culture et le tourisme de Hai Phong.

VNA/CVN