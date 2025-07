Plus de 7 milliards de dollars pour une transition énergétique juste

>> Séminaire de consultation sur la transition énergétique

>> Le JETP soutient l’objectif du Vietnam de zéro émission nette d’ici 2050

>> L’UE et la France s’engagent à accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique

L’information a été dévoilée lors d’une réunion de coordination à Hanoï, le 8 juillet, entre le Secrétariat du JETP Vietnam, le groupe des partenaires internationaux (IPG), la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) et d’autres parties prenantes.

Photo : VNA/CVN

L’événement était coprésidé par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, et des représentants de l’Union européenne (UE) et du Royaume-Uni.

Les délégués ont examiné les progrès réalisés depuis le transfert de l’agence permanente du Secrétariat du JETP au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Des efforts ont été constatés en matière de réformes institutionnelles, de soutien politique et de développement d’une réserve de projets afin de s’aligner sur les principes directeurs du JETP.

Trois projets d’infrastructures énergétiques ont déjà obtenu un financement de l’IPG : un crédit de 67 millions d’euros pour la construction d’une ligne de transport d’électricité de 500 kV traversant Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai ; un crédit de 480 millions d’euros pour le projet de pompage-turbinage de Bac Ai dans la province de Khanh Hoà ; et un prêt de 65 millions d’euros pour la modernisation de la centrale hydroélectrique de Tri An.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Vingt-et-un projets supplémentaires sont à l’étude, portant le total à 24 projets éligibles au JETP, nécessitant un financement estimé à 7,04 milliards de dollars.

Les partenaires ont réitéré leur engagement à soutenir le Vietnam dans sa transition juste et inclusive vers la neutralité carbone d’ici 2050. Ils ont également salué les réformes visant à simplifier la sélection des projets et se sont engagés à collaborer étroitement avec le gouvernement pour associer les projets à des sources de financement adaptées.

Le 14 décembre 2022, le Vietnam et l’IPG ont convenu d’un ambitieux JETP qui soutiendra le pays dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre.

Le JETP mobilisera un montant initial de 15,5 milliards de dollars de financements publics et privés au cours des trois à cinq prochaines années pour soutenir la transition verte du Vietnam.

VNA/CVN