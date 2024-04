Ouverture du carnaval de Ha Long 2024 à Quang Ninh

Le carnaval de Ha Long 2024 s'est déroulé dimanche soir 28 avril, dans la ville éponyme, située dans province de Quang Ninh (Nord). L'événement a attiré l'attention de milliers de personnes dont de nombreux touristes vietnamiens et étrangers.

Photos : VNA/CVN

Le carnaval de Ha Long 2024 a présenté des nouveautés avec des performances artistiques en direct, marquant ainsi le premier carnaval en mer au Vietnam.

Pour la première fois, l'événement a eu lieu sur les plages, célébrant l'histoire, la culture mais aussi la baie de Ha Long, merveille naturelle du monde. Il a rassemblé des troupes artistiques venues de Hokkaido (Japon), du Guangxi (Chine), du Laos, de Thaïlande, d’Europe ainsi que 2.000 artistes de la région du Nord-Est du Vietnam. De plus, le programme a inclus des spectacles de mapping 3D et des démonstrations de drones lumineux.

"Le programme a été totalement renouvelé, depuis sa conception jusqu'à sa mise en scène, avec une scène qui se fond particulièrement en pleine nature. Cela nous offre une nouvelle opportunité de mettre en avant l'attrait nocturne de Quang Ninh. Nous aspirons à ce que le carnaval soit reconnu comme un patrimoine culturel immatériel au niveau national ou mondial", a précisé Phan Thi Hai Huong, cheffe de la commission de propagande et d’éducation de la ville de Ha Long.

De plus, dans le cadre de la semaine touristique de Ha Long 2024, la ville accueillera une large gamme d'événements, dont une rue piétonne culinaire, un tournoi sportif, un festival de la bière et des célèbres galettes de calamars frits de la province, des danses de la licorne et du dragon, des danses modernes, un festival de cerfs-volants…

VNA/CVN