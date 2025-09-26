Quang Ninh fixe ses ambitions pour 2025-2030 lors du XVIᵉ Congrès provincial du Parti

Le XVIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de la province de Quang Ninh pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert vendredi 26 septembre, avec la participation de 366 délégués représentant les plus de 103.000 membres du Parti de la localité.

Dans son allocution, Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, a salué les réalisations de Quang Ninh durant le mandat 2020-2025, tout en soulignant l’importance de poursuivre l’édification d’un Parti et d’un système politique solides. Il a exhorté la province à perfectionner son appareil administratif selon le modèle d’administration locale à deux niveaux, plus rationalisée, efficiente et efficace.

La province est appelée à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte ; à développer les industries manufacturières, les énergies renouvelables, l’économie maritime et l’agriculture écologique. L’objectif est clair : passer d’une économie "brune" à une économie "verte" et faire de Quang Ninh un pôle touristique international, en valorisant des sites emblématiques comme Ha Long, Yên Tu et Vân Dôn.

Vu Dai Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti, a affirmé la volonté politique de Quang Ninh d’être une pionnière dans la réalisation des aspirations de développement national à l’ère nouvelle, contribuant à . une croissance économique à deux chiffres du Vietnam dans les décennies à venir.

La province réaffirme son ambition de devenir une localité prospère, civilisée, moderne et heureuse, transformée en ville relevant du ressort central avant 2030. À l’horizon 2045, Quang Ninh aspire à devenir une grande région urbaine de stature régionale et internationale, l’un des moteurs économiques majeurs du pays, et un pionnier dans l’application des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que dans le développement de l’économie privée.

Pour concrétiser ces objectifs stratégiques, Quang Ninh se concentrera sur trois percées : le développement d’un système d’infrastructures synchrones, modernes et multimodales ; le développement de ressources humaines hautement qualifiées ; ainsi que l’accélération de la réforme administrative afin de créer un climat d’investissement et d’affaires favorable, transparent et stable.

Entre 2020 et 2025, le taux de croissance annuel moyen de la province est estimé à 10,4%, soit 1,7 fois la moyenne nationale. Pour 2025, Quang Ninh vise une croissance économique de plus de 14%, après avoir atteint 11,03% au premier semestre, se classant ainsi au 3ᵉ rang national. La taille de l’économie provinciale devrait atteindre 395.000 milliards de dôngs en 2025, soit 1,9 fois celle de 2020.

Lors de sa séance d’ouverture, le Congrès a élu le Comité exécutif de l’organisation du Parti de la province de Quang Ninh pour le XVIᵉ mandat (2025-2030), composé de 55 membres.

VNA/CVN