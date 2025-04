Hanoï met en valeur son patrimoine culturel pour stimuler le tourisme durable

La beauté pérenne de la capitale vietnamienne ne se limite pas à ses trésors architecturaux ou à ses espaces verts urbains, mais reflète également l’habileté de ses habitants à préserver, valoriser et faire revivre ces valeurs précieuses au fil du temps.

Au cœur de la vie moderne, Hanoï parvient à préserver la richesse culturelle et la beauté traditionnelle d’une terre millénaire. La capitale devient le cœur de la stratégie de développement du tourisme durable, où se mêlent harmonieusement la conservation du patrimoine, la croissance économique verte et la promotion de sa culture et gastronomie sur la scène internationale.

La beauté du patrimoine et de la nature

Hanoï conserve une richesse culturelle et historique inestimable. Entre modernité et tradition, la ville se distingue par ses toits de tuiles anciennes, ses ruelles tortueuses et un mode de vie traditionnel typique des Hanoïens.

Le complexe de vestiges de la Citadelle impériale de Thang Long – classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Temple de la littérature – symbole de l’éducation vietnamienne, ou encore le Vieux quartier – carrefour entre architecture ancienne et mode de vie traditionnel, sont autant de témoins vivants de l’engagement de Hanoï à préserver son héritage.

La ville bénéficie également d’un écosystème naturel riche, avec des centaines de lacs emblématiques tels que le lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), le lac de l’Ouest ou le lac Truc Bach. Elle est aussi entourée de zones verdoyantes comme Ba Vi, Soc Son ou My Duc, qui offrent un havre de paix et de nature aux portes de la capitale.

Le parc national de Ba Vi est un haut lieu de biodiversité, abritant plus de 1 200 espèces végétales et 600 espèces animales. La pagode Huong (Parfums), à My Duc, allie spiritualité et nature, attirant chaque année des millions de visiteurs. Ces sites ne sont pas seulement des destinations touristiques, mais aussi des espaces de préservation des paysages et des écosystèmes durables.

Une gastronomie riche et savoureuse

La cuisine hanoïenne incarne la profondeur culturelle et historique de la ville. Des plats emblématiques tels que le phở (soupe de nouilles de riz au bœuf ou au poulet), le bún chả (porc grillé servi avec des vermicelles de riz), le chả cá Lã Vọng (poisson mariné frit aux herbes), le nem rán (rouleaux de printemps frits) ou encore le bánh cuốn (crêpes de riz farcies à la viande et aux champignons) mêlent simplicité et raffinement, séduisant aussi bien les visiteurs domestiques qu’internationaux.

Le phở de Hanoi se distingue par son bouillon limpide et subtilement parfumé. Le bún chả, quant à lui, est devenu célèbre dans le monde entier après avoir été dégusté par l’ancien président américain Barack Obama, lors de la visite officielle qu’il a effectuée au Vietnam en 2016.

Quant à la cuisine de rue – bánh rán (beignets sucrés), xôi xéo (riz gluant au haricot mungo et à l’oignon frit), chè sen (dessert sucré aux graines de lotus), trà đá (thé glacé servi sur le trottoir) – elle reste une facette incontournable du patrimoine culinaire, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans l’âme de Hanoï.

Les moteurs du développement du tourisme durable

En s’appuyant sur ses richesses naturelles et culturelles, Hanoï adopte un modèle de tourisme durable alliant préservation du patrimoine, amélioration de l’expérience voyageur et développement socio-économique local. Les initiatives comme la restauration des monuments historiques, l’extension des zones piétonnes ou la promotion de l’écotourisme à Ba Vi et My Duc traduisent une volonté forte de faire du tourisme un levier de durabilité et de qualité de vie.

Les villages traditionnels tels que Bat Tràng, Van Phuc, Dào Thuc, Chuong… allient préservation et développement du tourisme expérientiel, créant ainsi une double valeur culturelle et économique.

Au premier trimestre 2025, Hanoï a attiré 7,3 millions de visiteurs, dont 1,85 million d’étrangers, générant près de 30.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 11,3% par rapport à l’année précédente. En mars, la ville a enregistré 2,6 millions de visiteurs et près de 11.000 milliards de dôngs en recettes. Ces résultats illustrent l’impact réel du tourisme durable.

La ville favorise l’utilisation de technologies écologiques, la réduction des déchets plastiques, le développement du tourisme communautaire et encourage la participation des habitants à la promotion de la culture.

Elle stimule également l’émergence de modèles innovants tels que des circuits gastronomiques associant la visite de villages artisanaux, des cours de cuisine avec des chefs locaux, ainsi que l’essor de la gastronomie verte, utilisant des produits biologiques et écologiques. Les restaurants adoptent cette approche en optant pour des emballages biodégradables, en rehaussant les normes sanitaires et en garantissant la traçabilité des produits alimentaires.

Coopération pour le développement du tourisme durable

En tant que centre culturel et politique, Hanoï s’engage activement dans la coopération internationale pour le développement du tourisme durable. La ville a signé des accords de coopération avec 16 villes dans des pays tels que la République de Corée, le Japon, les États-Unis, la Thaïlande, la Finlande, etc.

En 2024, la ville a conclu un partenariat avec Traveloka pour bénéficier de conseils stratégiques et promouvoir la destination. Parallèlement, le Service du tourisme de Hanoï a établi neuf programmes de coopération avec des régions pour renforcer la connectivité et développer le tourisme interrégional.

Hanoï se fixe pour objectif d’accueillir plus de 30 millions de visiteurs en 2025, dont plus de 7 millions de touristes internationaux, avec des revenus dépassant les 130.000 milliards de dôngs, soit plus de 8% du produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville. Afin d’atteindre cet objectif, la ville met en œuvre diverses initiatives, allant de la planification urbaine à la promotion, en passant par le développement de nouveaux produits touristiques.

Hanoï prouve chaque jour que le développement du tourisme peut harmoniser préservation et modernité, ainsi que l’homme et la nature, pour devenir une destination à la fois séduisante et durable sur la carte touristique mondiale. –

