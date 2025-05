La liste des joueurs bouclée pour les amicaux internationaux en Chine

Six joueurs ont été recalés avant le départ, dont le gardien Vu Duy Anh, les défenseurs Lê Nguyên Khanh et Nguyên Bao Nam, ainsi que les milieux de terrain Trân Ngoc Son, Bùi Gia Huân et Phan Anh Luc.

L’équipe vietnamienne bénéficiera de deux jours d’entraînement pour s’adapter aux conditions locales avant son premier match contre l’Australie le 28 mai. Elle affrontera ensuite la Chine le 30 mai et l’Arabie saoudite le 1er juin.

Selon le sélectionneur Cristiano Roland, ce tournoi constitue un premier test majeur pour la nouvelle génération de joueurs. Face à trois adversaires de taille, l’équipe U16 devra repousser ses limites, tant en termes de comportement que de compétitivité.

Il a souligné que ces matchs permettraient aux joueurs d’évaluer leur niveau actuel par rapport aux standards régionaux. L’équipe vietnamienne compte bien profiter de ces matchs pour acquérir de l’expérience avant les éliminatoires de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026.

L’équipe australienne U16 a réuni une équipe de haut niveau, dont trois joueurs reviennent d’Europe. Cela devrait poser des défis considérables et offrir de précieuses opportunités aux joueurs vietnamiens nés en 2009 et 2010.

