D’anciennes stars de MU chaussent les crampons au festival Vietnam - Royaume-Uni

Des légendes du football de Manchester United (MU), dont Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen, Dwight Yorke, Teddy Sheringham et José Kleberson, participeront au Festival de football Vietnam - Royaume-Uni.

>> Quatre footballeurs sélectionnés dans l'équipe ASEAN All-Stars pour affronter Manchester United

Photo : CTV/CVN

Le festival, qui célèbre le 52e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni, se tiendra le mois prochain dans deux villes, avec un match de football entre célébrités et des animations spéciales.

L’organisateur de l’événement, la société America & Asia Connect, a annoncé que les anciens joueurs vedettes du football seront accueillis lors des très attendus événements d’échanges sportifs et culturels entre les supporters vietnamiens et l’équipe des Diables Rouges à Hanoï et à Dà Nang, du 26 juin au 1er juillet.

Les anciens joueurs vietnamiens Lê Công Vinh, Van Quyêt, Dô Duy Manh et Nguyên Tiên Linh participeront également à cet événement.

Les organisateurs ont annoncé qu’un match amical entre les joueurs vietnamiens et Manchester United se jouerait au stade Hoà Xuân, dans le centre-ville, tandis qu’un dîner de gala et une rencontre d’affaires avec les Diables Rouges se tiendront à Hanoi.

Outre le match et le dîner, les célèbres footballeurs auront l’occasion de rencontrer leurs supporters lors d’autres moments du programme, avec du golf, du pickleball, des activités caritatives, une fan zone et des entraînements de football pour enfants, a indiqué la société.

Les chanteurs pop vietnamiens Tuân Hung, Thai Ngân, Cris Phan et Dô Mixi monteront sur scène pour consolider le programme d’échange d’amitié entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

L’année dernière, des légendes du football brésilien, dont Rivaldo, Dunga, Lucio, Edmilson, Kleber, Giovani, Zé Carlos et Paulo Sergio, ont participé au Festival de football Brésil - Vienam 2024 à Dà Nang à l’occasion du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil.

VNA/CVN