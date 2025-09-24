Protection citoyenne après le meurtre d’une Vietnamienne à Singapour

L’ambassade du Vietnam à Singapour travaille en étroite collaboration avec les autorités locales afin de recueillir des informations et de clarifier les circonstances de l’agression mortelle au couteau d’une Vietnamienne de 31 ans, survenue le 24 septembre.

L’ambassade prend également les mesures nécessaires pour fournir une assistance consulaire et assurer la protection citoyenne, conformément à la réglementation.

Selon la police singapourienne, l’incident s’est produit vers 07h25 dans un immeuble résidentiel de Yishun. Sur place, la police a découvert une femme et deux hommes blessés dans un couloir du sixième étage. Le suspect, un homme de 67 ans, aurait utilisé un couteau pour agresser la Vietnamienne et son mari.

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital Khoo Teck Puat, inconsciente, puis déclarée décédée. Son mari et le suspect ont également été transportés à l’hôpital pour y être soignés. La police a arrêté le suspect.

Des résidents locaux ont indiqué que le couple et le suspect étaient depuis longtemps impliqués dans des litiges liés au bruit, les tentatives de médiation des autorités locales ayant échoué. En juillet dernier, l’affaire avait été portée devant le Tribunal de règlement des conflits communautaires.

