Des mesures urgentes face au super typhon Ragasa

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié, le 23 septembre, la dépêche officielle N°171, demandant aux ministères, organes et localités de concentrer les efforts sur la mise en œuvre des mesures de réponse au super typhon Ragasa.

Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 22 septembre, le super typhon Ragasa est entré en Mer Orientale, devenant le neuvième typhon de l’année dans cette zone. À 16h00 le 23 septembre, son centre se trouvait à environ 680 km à l’est de la péninsule de Leizhou (Chine).

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, il atteindrait le golfe du Bac Bô dans la matinée du 25 septembre, avant de toucher directement le Nord du Vietnam au cours de la journée.

Ragasa pourrait provoquer de fortes pluies dans les provinces du Nord ainsi qu’à Thanh Hoa et Nghê An, avec des cumuls de 150 à 250 mm, voire plus de 400 mm par endroits, entraînant des risques de crues soudaines, de glissements de terrain, d’inondation et des menaces pour la sécurité des barrages.

Le chef du gouvernement a souligné que les ministères et localités du Nord jusqu’à Quang Ngai (Centre) doivent appliquer strictement les directives, sans négligence, en plaçant la sécurité de la population au-dessus de tout.

Les provinces côtières de Quang Ninh à Thanh Hoa doivent préparer des plans d’évacuation des habitants, protéger les navires, infrastructures, écoles, hôpitaux, digues, barrages ainsi que les activités agricoles et aquacoles...

Le Premier ministre a demandé au ministre de l’Agriculture et de l’Environnement d’assurer les prévisions et de fournir des informations complètes, rapides et aussi précises que possible sur l’évolution et les impacts du typhon, en avertissant des pires scénarios potentiels (y compris le risque d’apparition d’un typhon N°10 en Mer Orientale immédiatement après l’arrivée à terre de Ragasa) ; et de mettre en œuvre les mesures garantissant la sécurité des navires, digues, barrages hydrauliques et de la production agricole...

Photo : VNA/CVN

Les ministres de la Défense et de la Police doivent ordonner aux unités stationnées dans les zones susceptibles d’être touchées par le typhon de préparer proactivement forces et moyens, afin d’appuyer les localités dans la mise en œuvre des mesures de réponse, notamment l’évacuation des habitants ainsi que les opérations de secours et de sauvetage en cas de besoin.

Les organes de communication sont appelés à renforcer l’information et à diffuser des consignes de prévention auprès de la population. Le Premier ministre a confié à son adjoint Trân Hông Hà et aux organes compétents la mission de contrôler et coordonner les actions, afin d’assurer une réponse synchrone et efficace, et de limiter au maximum les pertes.

VNA/CVN