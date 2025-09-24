Le Premier ministre insiste sur l’urgence de finaliser les bases de données dans tous les secteurs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce mercredi 24 septembre à Hanoï, la 4ᵉ réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du projet N°06.

Le Premier ministre a rappelé que le pays vise une croissance économique de 8,3 à 8,5% en 2025, réaffirmant la volonté de promouvoir un développement rapide et durable, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a souligné la nécessité d’agir rapidement et efficacement, en renouvelant les moteurs traditionnels de croissance et en développant de nouveaux secteurs tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et les technologies émergentes (IA, big data, semi-conducteurs).

S’agissant des priorités futures, il a insisté sur l’importance d’achever de toute urgence la construction des bases de données à tous les niveaux et secteurs ; de finaliser la transformation numérique dans le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux ; développer la gouvernance et la citoyenneté numériques, notamment à travers le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous".

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, 60 tâches principales ont été accomplies depuis juillet 2025, établissant un écosystème cohérent pour le développement, un cadre juridique favorable, des infrastructures solides et des bases de données robustes.

L’économie numérique poursuit sa croissance, avec un chiffre d’affaires en augmentation de 28,2% par rapport à la même période de 2024 ; les exportations de matériel électronique ont atteint 111,4 milliards de dollars, en hausse de 27%, représentant déjà 70% de l’objectif fixé pour 2025.

