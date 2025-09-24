La presse vietnamienne et lao renforcent leur coopération à l’ère du numérique

Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, une délégation du journal Pasaxon - organe officiel du Parti populaire révolutionnaire lao - conduite par Vansay Tavinyan, vice-chef du Département de la propagande et de l’entraînement idéologique du Comité central et rédacteur en chef du journal, a eu de nombreuses rencontres et séances de travail avec les organes de presse et de propagande vietnamiens.

Ces activités visent à promouvoir la coopération bilatérale dans un contexte de transition numérique accélérée des médias.

VNA - Pasaxon : des partenaires de confiance

Photo : VNA/CVN

Le 24 septembre, au siège social de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï, sa directrice générale Vu Viet Trang a reçu la délégation du journal Pasaxon. Des représentants du journal Nhân Dân (Le Peuple), organe central du Parti communiste du Vietnam, ont également participé à la séance de travail.

Vu Viet Trang a exprimé sa joie d’accueillir la délégation, affirmant que la VNA attache une grande importance aux liens de confiance et de coopération entretenus avec Pasaxon. Ces liens se traduisent non seulement par l’échange régulier d’informations, mais aussi par une relation professionnelle et fraternelle entre collègues.

Elle a souligné que, tout comme Pasaxon est l’organe officiel du Parti et de l’État lao, la VNA est l’agence nationale d’information du pays, fournissant des sources d’information officielles au service du Parti et de l’État. Cette similitude de mission et d’objectifs constitue une base solide pour un partenariat étroit, notamment dans le contexte actuel où la presse se transforme profondément sous l’effet du numérique.

La directrice générale a partagé l’expérience de la VNA en matière de transition numérique : modernisation des infrastructures, construction de centres de données, et utilisation de l’intelligence artificielle dans la production d’informations - de la traduction automatique à l’analyse de tendances et à la personnalisation des contenus. Grâce à ces avancées, la VNA a maintenu une croissance constante en termes de production et d’audience, malgré une réduction de ses effectifs au cours de la dernière décennie.

Elle a souligné que la VNA publie déjà plusieurs produits en langue lao, y compris un journal électronique et une revue photographique diffusée directement au Laos, contribuant ainsi à la promotion des liens d’amitié et de solidarité entre les deux pays.

Vu Viet Trang a également rappelé la coopération fructueuse entre la VNA et l’Agence lao de presse (KPL), citant des projets communs tels que la mise en place du site web ASEAN 2024 lors de la présidence lao de l’ASEAN. Elle a exprimé le souhait que les autorités lao continuent de créer des conditions favorables à la poursuite d’une coopération efficace entre la VNA et la KPL.

Photo : VNA/CVN

Pasaxon met en avant l’importance du partenariat

Au nom de sa délégation, Vansay Tavinyan a chaleureusement remercié la VNA pour son accueil solennel et a exprimé son admiration pour le parcours de 80 ans de la VNA. Il a affirmé que Pasaxon suit de près les produits de la VNA, notamment ceux en langue lao, qui constituent une ressource précieuse pour les activités de communication du journal.

Il a souligné que le bureau de la VNA à Vientiane coopère régulièrement avec Pasaxon, facilitant l’échange rapide d’informations et de photos, renforçant ainsi l’efficacité des activités professionnelles des deux organes. Le rédacteur en chef a également exprimé le souhait de continuer à recevoir le soutien de la VNA, en particulier dans l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle.

Il a salué l’aide du journal Nhân Dân dans la création et le fonctionnement du site web de Pasaxon, qui connaît une audience croissante. Ces progrès illustrent le dynamisme du journal dans son adaptation à l’ère numérique.

La veille, le 23 septembre, la délégation du journal Pasaxon a été reçue par Phan Xuân Thuy, vice-chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti.

Lors de la rencontre, Phan Xuân Thuy a rappelé que, face à la transition numérique, la presse vietnamienne et lao doit renforcer son soutien mutuel dans l’innovation des contenus et des méthodes de communication, en particulier dans le développement des journaux en ligne. Le Vietnam est toujours disposé à accueillir des journalistes lao pour des échanges et des formations.

De son côté, Vansay Tavinyan a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et les organes de presse vietnamiens pour leur appui constant, soulignant que les relations de presse entre les deux pays reflètent de manière vivante l’amitié spéciale Vietnam–Laos. Il a appelé à mettre en œuvre de manière efficace le programme de coopération bilatérale 2024–2029, notamment en matière de formation professionnelle pour les journalistes lao.

Vers une coopération renforcée

Au cours de leur mission, les membres de la délégation de Pasaxon ont également visité plusieurs rédactions de la VNA, dont le journal Tin tức và Dân tộc, afin d’échanger sur les activités professionnelles et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Fidèles à leur tradition de partenariat solide et de confiance mutuelle, les médias des deux pays s’efforcent d’adopter les nouvelles tendances de la communication mondiale, en particulier la transformation numérique. Le renforcement de la coopération dans ce domaine permettra non seulement d’améliorer l’efficacité de la communication, mais aussi de contribuer à consolider et à approfondir les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

