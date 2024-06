Solutions technologiques pour créer une percée pour les entreprises vietnamiennes

S’exprimant à l’évènement, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat a souligné le rôle de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises, notamment dans le contexte de l’intégration internationale via des accords de libre-échange et de la 4e révolution industrielle.

D’un autre côté, la concurrence stratégique et les tensions commerciales entre les grandes économies ont récemment conduit à une augmentation des mesures visant à accroître le protectionnisme, une concurrence féroce dans le domaine technologique ainsi que des exigences croissantes en matière d’objectifs de développement durable sont des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises. Cela crée également une forte pression, obligeant les entreprises à mettre en œuvre des solutions radicales et drastiques pour absorber la technologie, innover en technologie et évoluer progressivement vers une autonomie technologique dans le sens d'une technologie verte et durable.

Le ministère des Sciences et des Technologies et l'Association vietnamienne des entreprises de produits de haute qualité promouvront la construction et le développement de réseaux de connexion, aidant les entreprises et les particuliers à rechercher des opportunités de coopération en matière d'investissement avec des partenaires internationaux ainsi qu’à élargir leurs réseaux d'affaires, à créer de nouvelles opportunités de développement et à accéder aux nouvelles réalisations et tendances technologiques, a déclaré le ministre Huynh Thành Dat.

Selon les résultats d'enquête sur les principales tendances technologiques au Vietnam, la numérisation et l'intégration des ventes multicanaux ouvrent la voie à l'expansion du marché et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Parallèlement, les tendances technologiques au Vietnam s'orientent également vers l'e-commerce vert lorsque les vendeurs en ligne appliquent l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les processus d'expédition, protéger les données des clients...

