L'exposition Vietnam Cycle 2024 prévue en septembre à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé conjointement par la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et l’Association vietnamienne des automobiles, motos et vélos (VAMOBA), se déroulera parallèlement à Vietnam Sport Show 2024 et Zhejiang Expo Faire 2024.

Vietnam Cycle 2024 réunira 180 entreprises de 12 pays et territoires, avec environ 300 stands couvrant une superficie totale de 2.500 m2.

Le salon verra la participation de marques célèbres tels que Giant International, Vinbike, Shimano, Santic Momentum, Liv, Scott, Calli, Cheveaux, Nesto, Inventer, Martin, Satako, Gineyea, Velo Vietnam, Maxxis…, ainsi que des marques vietnamiennes émergentes dont DTPBike, Sufat, Emotor, HFT…

Vietnam Cycle 2024 comprendra une zone d'expérience de véhicules en plein air, une démonstration de vélos d'aventure BMX et un défilé de mode à vélo.

Des données de Statista, une société allemande d'études de marché, montrent que le chiffre d’affaires de la filière vélo au Vietnam est estimé à 295,8 millions de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu pour la période 2023 - 2027 de 5,88%. Ce chiffre d’affaires pourrait atteindre 371,8 millions d'USD avec 2,49 millions de vélos vendus en 2027.

VNA/CVN